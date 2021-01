Sonia Bruganelli, qualcosa non quadra: “Strane presenze…”, il cagnolino appare immobilizzato dalla paura.

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è decisamente molto seguita su instagram, infatti, può contare un profilo di ben oltre 500 mila follower. Proprio qui, ama condividere immagini sia professionali sia private. Sono molti i post in cui appare insieme a Bonolis, riscontrando un certo apprezzamento. I due formano una delle coppie più amate. Da qualche ora, la donna ha pubblicato sui social varie storie, mostrando qualcosa di strano, anzi, qualcosa che non quadra: avete visto anche voi? “Strane presenze”, ma esattamente di cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Sonia Bruganelli, qualcosa non quadra: “Strane presenze”, che succede?

Come abbiamo anticipato, Sonia Bruganelli nelle ultime ore, sul suo profilo instagram, ha mostrato tramite delle storie il momento esatto in cui il suo cagnolino ha provato timore per qualcosa che stava accadendo: sì, ma esattamente cosa? La moglie di Bonolis ha voluto creare un’atmosfera di suspense, nel video la donna pronuncia la frase “Strane presenze, uno spirito?”, mentre l’animaletto a quattro zampe si mostrava impaurito per la situazione. Le lenzuola erano decisamente gonfie, chi c’era sotto alle coperte? Beh, sembrerebbe proprio Bonolis, dato che più volte Sonia ha pronunciato “Boss, ci sei tu sotto?”, il tutto accompagnato da una grossa risata. Il cagnolino ha manifestato la paura per l’accaduto, non volendosi avvicinare alla strana forma presente. Avete visto anche voi?

Si direbbe un siparietto alquanto movimentato ed ironico, che certamente non poteva passare inosservato ai tanti follower della coppia, che da sempre li seguono con tanto amore, e molta costanza. Insieme, sono bellissimi, non trovate?