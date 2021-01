Drammatica notizia, è morta Tanya Roberts: lutto nel panorama artistico

Una drammatica notizia giunta da poco, un difficile lutto che segna il panorama artistico americano: è morta Tanya Roberts, celebre e talentuosa attrice.

Una triste notizia giunta da poco: è morta Tonya Roberts, celebre e talentuosa attrice, il panorama artistico americano è in lutto. Pseudonimo di Victoria Leigh Burn, Tanya nasce a New York nel 1955, al momento della morte aveva solo sessantacinque anni. La sua passione per il mondo dello spettacolo la porta a esordire come modella e, in seguito, a studiare presso l’Actor Studio. La fama arriva quando prende parte alla serie televisivia cult Charlie’s Angeles e continua con la sua brillante carriera ricoprendo il ruolo di bond girl in 007-Bersaglio mobile. Tra le sue interpretazioni più celebri ricordiamo anche il personaggio di Sheena, regina della giungla. Ha lavorato anche in Italia, nella pellicola “I paladini: Storia d’armi e d’amore”.

Lutto ad Hollywood: è morta Tanya Roberts

La bellissima e talentuosa attrice si è spenta all’età di sessantacinque anni. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’attrice sarebbe stata ricoverata il 24 Dicembre. Tanya Roberts si sarebbe sentita male mentre passeggiava con i suoi cani. Al momento, non ci sono notizie in merito alla causa della morte, avvenuta nella giornata di Domenica. Sembrerebbe, tuttavia, che i medici abbiano scongiurato trattarsi di Coronavirus. Il decesso, secondo quanto si apprende, sarebbe avvenuto a Los Angeles, presso il Cedar-Sinar Hospital. Tanya Roberts aveva perso il secondo marito, nel 2006 a causa di un’encefalite e non aveva avuto figli. Il primo matrimonio, invece, avvenne quando l’attrice era appena quindicenne: abbandonò il liceo e si sposò in segreto. La madre, appresa la cosa, la riportò a casa e il matrimonio fu annullato. Hollywood è in lutto e piange la perdita di una splendida e talentuosa attrice.

Una drammatica e triste notizia, che scuote il panorama artistico americano. Ci uniamo al cordoglio della famiglia in un momento tanto doloroso e porgiamo le nostre più sentite e sincere condoglianze.