Su Instagram la foto di Andrea Denver, bellissimo modello molto famoso negli Usa, insieme a sua madre, l’avevate mai vista prima?

E’ stato uno dei concorrenti protagonisti della scorsa edizione del GF Vip, arrivato tra l’altro in finale: al secolo Andrea Salerno, Denver è un modello e influencer seguitissimo sui social e molto conosciuto negli Stati Uniti. Qui si trasferisce infatti dopo aver terminato nel 2013 gli studi alla Facoltà di Scienze della Comunicazione di Verona, per frequentare un master e soprattutto per approfondire lo studio della lingua inglese. Ma è proprio negli Usa che inizia la sua carriera nella moda con l’agenzia Wilhelmina Models. Andrea vive tuttora in America, precisamente in Florida, ha anche un marchio di gioielli tutto suo e al suo attivo vanta la partecipazione a video di star mondiali come Jennifer Lopez. Non tutti sanno che ha scelto il nome Denver perché la squadra di basket di cui è tifoso si chiama proprio così. Il bellissimo ex gieffino è solito condividere sul suo profilo Instagram scatti di vita quotidiana o mentre è alle prese col suo lavoro. Tra queste immagini, spunta la foto con sua madre, una donna molto elegante da cui il trentenne ha certamente ereditato la sua bellezza.

Andrea Denver, pioggia di like per la foto con la madre

Nonostante la sua eccezionale carriera che lo ha portato ad essere uno dei modelli italiani più richiesti e pagati al mondo, il bellissimo veronese continua a conservare degli splendidi valori. Figlio di un pediatra e di una docente universitaria, è infatti molto legato ai suoi genitori. Proprio con sua madre ha postato ogni tanto qualche scatto sul suo account Instagram e come potrete notare, la donna somiglia molto a suo figlio che le dedica sempre parole stupende. Altrettanto hanno fatto i suoi, che durante la sua permanenza nella Casa del GF Vip gli hanno scritto una lettera molto toccante.

Madre e figlio si somigliano davvero tanto ed in questo scatto traspare tutto l’amore che li lega.