Anticipazioni Beautiful 5 gennaio: il piano di Thomas contro le Logan prende forma; ecco cosa accadrà nella puntata di oggi.

Tutto pronto per una nuova puntata di Beautiful. La soap opera di Canale 5 anche oggi, martedì 5 gennaio, andrà in onda al consueto orario delle 13 e 40. E regalerà tantissime emozione ai telespettatori. Al centro della trama della puntata di oggi ci sarò Thomas Forrester, figlio di Ridge. Il ragazzo è nel mirino delle Logan da un bel po’, dopo la spiacevole vicenda riguardante la figlia di Hope. Ma, secondo Ridge, Thomas ha compreso i suoi errori ed è cambiato. Brooke, dal suo canto, non è affatto d’accordo con Ridge e non si fida del giovane Forrester. Ebbene, stando a quanto accadrà nelle prossime puntate, la Logan non avrà tutti i torti. Ecco, nel dettaglio, le anticipazioni della puntata di Beautiful di oggi, 5 gennaio.

Anticipazioni Beautiful 5 gennaio: nel piano di Thomas contro le Logan entrerà anche Zoe?

Thomas Forrester si è davvero pentito delle sue azioni? La risposta è no! il figlio di Ridge, infatti, negli ultimi giorni sta attuando un vero e proprio piano contro le Logan. E, nel farlo, è in cerca di alleati. Nella puntata di oggi, Thomas rivelerà le sue intenzioni a Zoe, cercando in lei una complice. La ragazza, infatti, non è ben accetta nella famiglia Logan e, per questo, ha perso anche il suo lavoro nella famosa casa d Moda. Allontanare le Logan, per lei, potrebbe significare anche riprendere il suo posto alla Forrester, cercando di farsi accettare almeno da Ridge. Cosa deciderà di fare Zoe? Collaborerà col giovane Forrester? Ma non è tutto: quest’ultimo spera nell’aiuto anche di Shauna, mamma di Flo. Thomas infatti, origliando una conversazione tra la donna e Ridge, ha scoperto che tra i due c’è stato un bacio! Un’informazione che, se rivelata, potrebbe distruggere la storia tra Ridge e Brooke. Che ruolo avrà Shauna in questa vicenda? Staremo a vedere! Per Zoe, però, è importante sapere se, oltre a lei e Thomas, qualcun altro si unirà nel piano contro le Logan.

Insomma, le vicende in casa Forrester diventano sempre più intricate! Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire nei dettagli cosa accadrà! E voi, seguirete la puntata di Beautiful?