La splendida bambina ritratta in questa foto è oggi un’attrice dalla fama internazionale, tanto celebre quanto bella: riuscite a riconoscerla?

Viso angelico, splendidi occhioni espressivi e un broncio che è molto noto al pubblico: questa bambina bellissima è oggi un’attrice di fama internazionale, riuscite a capire di chi si tratta? Qualche piccolo indizio vi sarà di certo utile. Ha origini greche da parte di padre, italiane, irlandesi e scozzesi da quella di madre. Ha interpretato per moltissimi anni un personaggio in una sit-com televisiva che ha riscosso un successo incredibile in tutto il mondo. Il suo straordinario talento l’ha portata a lavorare sia sul piccolo schermo sia al cinema, dove ha regalato emozioni indimenticabili. Innumerevoli sono i riconoscimenti ottenuti, tra cui Golden Globe ed Emmy. Ovviamente, ha una sua personalissima stella sulla Walk of Fame. Tra i suoi amici più cari spiccano i suoi co-protagonisti della sopracitata fiction, una in particolare che l’ha scelta come madrina per sua figlia. Un dettaglio particolare che la riguarda è il suo matrimonio, terminato, con uno dei divi più affascinanti di Hollywood. Allora, avete capito di chi si tratta? Ve lo riveliamo noi!

Qui era solo una bambina, oggi è un’attrice internazionale

Siamo certi che non avrete più dubbi: stiamo parlando della bellissima e talentuosa Jennifer Aniston! L’attrice statunitense, nata nel 1969 che ha raggiunto la fama mondiale grazie alla sit-com Friends. Il broncio che sfoggia in questo scatto da bambina lo abbiamo visto spesso sul volto di Rachel, il suo personaggio. Jennifer Aniston vanta una carriera davvero straordinaria, con interpretazioni di personaggi diversi e profondi, dal comico al drammatico. La bellissima attrice ha un legame davvero speciale con gli altri membri del cast di Friends e, in particolare, con Coturteney Cox che l’ha scelta come madrina per sua figlia. Ovviamente, tutti sono a conoscenza del fatto che Jennifer Aniston sia stata sposata con Brad Pitt, uno dei più celebri e affascinanti divi Hollywoodiani. I rapporti tra i due erano cessati dopo il divorzio ma, nell’ultimo anno, sembra siano tornati ad essere buoni amici. L’attrice è approdata su Instagram solo lo scorso anno, ma il suo profilo ha raggiunto l’incredibile cifra di oltre trentasei milioni di follower. Nel 2015 Jennifer Aniston ha sposato l’attore Justin Theroux, da cui si è però separate nel 2018. Nel mese di Luglio, l’attrice ha lanciato un appello toccante in merito alla situazione da Coronavirus.

Avevate riconosciuto la talentuosa attrice?