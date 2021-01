Cesare Bocci è fratello dell’attore Marco Bocci? Molti se lo chiedono e finalmente sappiamo dirvi la verità

Oggi vi parliamo di Cesare Bocci, noto attore e conduttore televisivo. L’uomo è nato a Camerino, in provincia di Macerata, il 13 settembre del 1957. Ha 63 anni e alle spalle una lunga carriera televisiva e cinematografica. Bocci ha iniziato, come tutti gli attori, a teatro, recitando prima nel suo paese d’origine e poi a Roma. Il suo debutto al cinema avviene nel 1990 con L’aria serena dell’ovest per la regia di Silvio Soldini. Nello stesso anno entra in televisione con la prima sit-com girata in Italia, Zanzibar, in cui interpretava Benny. Il successo arriva a partire dal 1999, quando interpreta il personaggio di Mimì Augello nella serie tv di successo Il commissario Montalbano. In seguito è protagonista sia al cinema con film di successo, che in televisione con altre serie televisive. Nel 2018 ha vinto il talent show Ballando con le Stelle.

Cesare Bocci è il fratello dell’attore Marco Bocci?

Molti si chiedono se Cesare Bocci sia il fratello di Marco Bocci. Anche quest’ultimo è un attore, nato a Marsicano, in provincia di Perugia, il 4 agosto del 1978. È divenuto famoso grazie all’interpretazione del commissario Scialoja in Romanzo criminale – La serie e del vicequestore Domenico Calcaterra in Squadra Antimafia – Palermo oggi. Marco, però, non ha alcun grado di parentela con il collega Cesare. Marco Bocci, infatti, è un nome d’arte. L’attore all’anagrafe si chiama Marco Bocciolini. Quello di Cesare, invece, non è assolutamente un nome d’arte.

In effetti, Cesare e Marco Bocci non sono per nulla somiglianti ed hanno anche molti anni di differenza. Non sappiamo nemmeno se tra i due ci sia un rapporto d’amicizia. I fan dei due attori, dunque, dovranno rassegnarsi: Cesare e Marco non sono assolutamente fratelli.