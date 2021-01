Il talentuoso Daniele Bossari è un personaggio amatissimo dal pubblico: la splendida notizia, un grande e attesissimo ritorno, ecco tutti i dettagli.

Una splendida notizia che ha reso felici i fan e il pubblico: il grande ritorno di Daniele Bossari, ecco tutti i dettagli. Il celebre e amatissimo conduttore, nonché vincitore della edizione numero due del GF Vip, è pronto a regalarci nuove sorprendenti emozioni e colpi di scena. Proprio nella casa dell’acclamato reality avevamo assistito ad un episodio che vedeva protagonista Daniele Bossari, un malore che aveva messo in allarme i fan. Lo stesso conduttore ha poi rivelato in un’intervista a Vanity Fair un dettaglio sulla sua salute. Amatissimo dal pubblico, il conduttore ha un profilo Instagram ufficiale seguito da quasi cinquecentomila follower tramite cui ha annunciato la sorprendente novità. Ecco tutti i dettagli.

Daniele Bossari, grande ritorno: si parte questa sera

Inizierà questa sera, 5 Gennaio 2021, la nuova grande avventura di Daniele Bossari. Una storia pubblicata sul suo profilo Instagram non lascia più dubbi. Il conduttore sarà al timone della seconda stagione per il format di DMAX. Il programma si intitola “Il boss del paranormal” e vedrà Daniele Bossari impegnato ancora in indagini accurate che riguardano grandi misteri. Filmati e testimonianze di presunte attività paranormali. Pare che, secondo quanto riportato da Fanpage, le varie puntate spazieranno tra presunti avvistamenti UFO, episodi inspiegabili legati a possibile presenze e testimonianze dirette. La novità sarà che anche gli spettatori potranno sottoporre alla sua attenzione immagini ed esperienze. Il set del programma si colloca a Varese, presso l’hotel ormai abbandonato “Campo dei fiori”. Siamo certi che il pubblico è in trepidante attesa delle nuove e incredibili puntate. A partire da stasera, scopriremo quali sorprese ci regalerà il talentuoso Daniele Bossari.

I fan erano impazienti per il ritorno dell’amatissimo conduttore e finalmente la splendida notizia è arrivata. Non ci resta che attendere questa sera per immergerci in nuovi e affascinanti misteri.