La cantante Elettra Lamborghini si è lasciata andare sui social ad una triste confessione: “Quel lutto mi ha fatto perdere la testa”

Elettra Lamborghini è figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini, nonché nipote di Ferruccio, fondatore dell’omonima azienda di automobili. La rampolla della ricca famiglia è nata il 17 maggio del 1994 a Bologna ed ha tre sorelle ed un fratello. La Lamborghini è una delle cantanti più amate e più seguite sui social network. Il successo ha avuto inizio con il singolo Pem Pem, divenuto in poco tempo una hit mondiale. La Lamborghini ha poi partecipato ad alcuni programmi televisivi girati negli altri paesi, tra i quali figura Geordie Shore. La cantante ha in seguito pubblicato il suo primo album, Tweerking Queen, ed ha partecipato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare). Su Instagram conta più di cinque milioni di seguaci, provenienti da tutto il mondo.

Elettra Lamborghini, triste confessione sui social

La Lamborghini è in vena di confessioni e soprattutto di bilanci. Nonostante l’anno sia ormai trascorso da più di cinque giorni, la cantante solo adesso ha trovato un po’ di tempo per fare un breve bilancio con i suoi seguaci. Elettra ha dichiarato tra le stories del popolare social network: “Essere sempre gentile è uno dei miei propositi per il 2021“. La cantante si è lasciata andare poi ad una triste confessione: “Il lutto della mia cavalla mi ha fatto andare fuori di testa completamente. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso“.

Fortunatamente, però, Elettra Lamborghini è riuscita a mettere questo brutto periodo alle spalle ed ha poi aggiunto: “Queste vacanze mi sono servite per concentrarmi su me stessa. Sono contenta e molto propositiva per questo 2021“.