Emma Stone è stata beccata proprio così: non sembrano più esserci dubbi ormai, la giovane attrice statunitense è in dolce attesa!

Emily Patricia Jean Stone, o come più conosciuta Emma Stone è la classe ’88 famosissima attrice statunitense. Ha vinto l’Oscar come miglior attrice per la sua interpretazione nel film musical La La Land. E’ stata inoltre candidata all’Oscar alla migliore attrice non protagonista sia per il film Birdman (nel 2015) che per La Favorita, nel 2019. Ha vinto ulteriori e prestigiosi premi: l’attrice è una vera star in tutto il mondo! Ha iniziato nel 2004 la sua carriera televisiva apparendo in molte serie tv: ha raggiunto la notorietà 4 anni dopo, nel 2008, grazie ai film The Rocker, Benvenuti a Zombieland e La coniglietta di casa. Ma che sappiamo della sua vita privata? La giovane attrice dal 2011 al 2015 ha avuto una relazione con Andrew Garfield. Nel 2017 ha intrapreso una relazione con il regista e sceneggiatore Dave McCary. I due, nel 2020, si sarebbero sposati in segreto, subito dopo il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus. E’ arrivata poco fa un’altra super notizia: a quanto pare l’attrice è in dolce attesa!

Emma Stone, notizia a sorpresa: spunta la clamorosa indiscrezione

Il Daliy Mail nelle ultime ore ha pubblicato una notizia davvero incredibile. Emma Stone è stata avvistata per le strade di Los Angeles con un bellissimo pancione! La famosissima attrice statunitense risulta essere dunque in dolce attesa dal famoso portale online che ha pubblicato gli scatti della Stone che passeggia con un’amica per le strade di Los Angeles mentre si accarezza il suo bel pancino. Di un bebè in arrivo se ne era già parlato lo scorso settembre ma i diretti interessati non hanno mai confermato le indiscrezioni. Non sembrano più esserci dubbi: Emma Stone e Dave McCary diventeranno genitori per la prima volta. Ora i fan attendono un annuncio ufficiale da parte dei protagonisti di questa incantevole love story!