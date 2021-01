Ezio Greggio, chi sono i figli Giacomo e Gabriele: non immaginereste mai che lavoro fanno.; scopriamo di più sulla famiglia del conduttore di Striscia la Notizia.

Lui lo conosciamo benissimo: da anni è un volto amatissimo di Striscia la Notizia. Attualmente è impegnato con la bellissima Romina Pierdomenico, ma forse non tutti sanno che Ezio Greggio è stato legato per circa venti anni con Isabel Bengochea, dalla quale ha avuto due figli. Si chiamano Giacomo e Gabriele e, come potete notare dalle foto, somigliano molto a papà Ezio. Conosciamoli meglio!

Ezio Greggio, chi sono i figli Giacomo e Gabriele: tutte le curiosità sulla famiglia del conduttore

Si chiamano Giacomo e Gabriele e sono i figli del noto conduttore ed attore Ezio Greggio. Nati dal matrimonio tra Greggio e Isabel Bengochea, durato ben venti anni, i due ragazzi hanno uno splendido rapporto con il papà. Del quale Gabriele ha seguito le orme: il figlio minore del volto di Striscia la notizia, infatti, fa l’attore e vive a Londra. In una recente intervista a Verissimo, Gabriele si è presentato come attore e rapper: tra le sue passioni, oltre alla recitazione, c’è quella per il pugilato. Di lui, come del fratello, non conosciamo la data di nascita precisa, ma possiamo scoprire qualcosa in più su Gabriele sbirciando il suo profilo Instagram. Ecco uno scatto condiviso proprio dal ragazzo sulla sua pagina ufficiale:

Ancora più riservato del fratello Gabriele è invece Giacomo, primogenito di Ezio Greggio, che ha invece il profilo privato su Instagram. Il ragazzo è uno scrittore e, secondo quanto si apprende sul web, è impegnato come Direttore Associato Vendite a Londra. Con loro, Ezio ha un rapporto davvero speciale e, anche sui social, condivide spesso scatti in loro compagnia. Eccone un altro:

E voi, avevate mai visto i figli di Ezio Greggio?