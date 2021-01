Proprio qualche ora fa, Flavio Montrucchio ha dato ai suoi sostenitori una notizia davvero molto attesa: accadrà nelle prossime ore.

È da quando ha vinto la seconda edizione del Grande Fratello che Flavio Montrucchio ha letteralmente cavalcato la cresta dell’onda. Iniziata immediatamente la sua carriera da attore, il giovane torinese, nel corso degli anni, ha ampiamente dimostrare di avere tutte le carte in regola per essere un ottimo e perfetto conduttore televisivo. Perché, diciamoci la verità, come attore è superlativo, ma come colonna portante di programmi è davvero da dieci e lode. E ne abbiamo avuto prova, ad esempio, nel corso delle recenti settimane. Quando, insieme a sua moglie Alessia Mancini, è stato al timone di ‘Junior Bake Off’. Ma ne stiamo avendo conferma anche in questi ultimi giorni. Insieme a Damiano Carrara e a tutti i giudici della formula classica di ‘Bake Off’, l’ex vincitore del GF è il conduttore di una nuova ed imperdibile ‘versione’ del medesimo programma. Ma, badate bene, le sorprese non sono affatto finite qui. Sapete che, nelle prossime ore, accadrà qualcosa davvero di sensazionale? Si, avete letto proprio bene. E, badate bene, a dare la notizia tanto attesa, è stata proprio il diretto interessato. Ecco a cosa facciamo esattamente riferimento.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Flavio Montrucchio, finalmente la notizia tanto attesa: lo ha appena confermato

Aspettavamo con ansia questa notizia e, finalmente, è arrivata. E, come al solito, è stato proprio il diretto interessato ad averlo confermato. Attivissimo e seguitissimo sul suo canale social ufficiale, Flavio Montrucchio non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo adorato pubblico social. E così, oltre che condividere incredibili e fantastici scatti fotografici in compagnia di sua moglie, l’ex vincitore del Grande Fratello è solita condividere anche entusiasmanti annunci a sorpresa. L’ultimo, come dicevamo precedentemente, è stato dato proprio qualche ora fa. Ecco, ma perché? Cos’è esattamente successo? E, soprattutto, cosa ci ha rivelato il buon Montrucchio? Siete proprio curiosi di saperlo? Ebbene: stasera, Martedì 5 Gennaio, inizierà una nuova stagione di ‘Primo appuntamento’. Si, è proprio così. In concomitanza con ‘Bake Off Italia: dolci sotto un tetto’, Flavio Montrucchio sarà al timone di una nuova edizione di ‘Primo Appuntamento’. Dove sarà possibile vederlo? Ovviamente, sempre al solito canale: Real Time. Uno splendido annuncio a sorpresa e, soprattutto, una notizia tanto attesa. Anche perché sappiamo benissimo quanto questo programma, in questi anni di messa in onda, abbia conquistato davvero tutti. Insomma, noi non vedevamo l’ora di scoprire le strabilianti di avventure dei suoi protagonisti, voi?

Chi di voi lo seguirà? Noi decisamente si!