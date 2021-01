GF Vip, clamoroso colpo di scena tra Dayane e Rosalinda: è successo subito dopo la puntata in onda ieri sera.

Una puntata ricchissima di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui sono stati affrontati tantissimi temi: dal rapporto sempre più intenso tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, agli ultimi sviluppi sulla vicenda di Andrea Zelletta e della sua fidanzata Natalia Paragoni, senza dimenticare i numerosi scontri scoppiati nella casa negli ultimi giorni. Ed anche ieri sera, come ormai accade sempre durante le puntate serali, non poteva mancare la parentesi dedicata ad una delle amicizia più vere e nello stesso tempo più turbolente di questo GF Vip 5. Parliamo del rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco), che, negli ultimi giorni, sembrano essersi avvicinata. Durante la diretta di ieri, le due concorrenti hanno ammesso di aver chiarito, ma ci sono ancora alcune cose da superare, soprattutto da parte di Rosalinda. Ma, subito dopo la puntata, è successo qualcosa di inaspettato! Scopriamo tutto nei dettagli.

GF Vip, clamoroso colpo di scena tra Dayane e Rosalinda: quel gesto dopo la puntata toglie ogni dubbio

Dayane e Rosalinda, pace fatta? Pare proprio di si. Le due amiche del GF Vip 5, dopo giorni di duri scontri e di freddezza totale in casa, sembrano aver ritrovato la loro armonia. Anche se, durante la diretta di ieri sera, Rosalinda ha ammesso che alcune parole di Dayane continuano a farle male: le ragazze, infatti, hanno rivisto alcune scene in una clip riassuntiva trasmessa ieri sera. Ma Dayane è stata chiara: tutto quello fa ormai parte del passato e, con l’inizio dell’anno nuovo, la modella brasiliana ha intenzione di recuperare il tempo perso con la sua amica. E, a quanto pare, le due concorrenti non hanno perso ulteriore tempo! Nonostante le titubanze mostrate in puntata, infatti, Rosalinda non ha avuto dubbi: questa notte è tornata a dormire con Dayane! Dopo alcuni giorni nella stanza blu, quindi, l’attrice si è trasferita nuovamente nella stanza arancione e, nello specifico, nel letto con la sua Dayane. Come erano solite fare sempre prima di dormire, anche questa notte le due amiche si sono scambiate coccole e sorrisi. Per la gioia dei numerosi fan delle “Rosmello”, che sui social non hanno nascosto l’entusiasmo per la ritrovata amicizia!

Che dire, tutto è bene quel che finisce bene! E voi, avete seguito la puntata di ieri sera del reality show condotto da Alfonso Signorini? Cosa ne pensate del percorso in casa di Dayane e Rosalinda?