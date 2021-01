All’indomani della puntata, al GF Vip la confessione choc di una concorrente che rivela di aver tentato il suicidio quando era molto giovane.

Accade spesso che la Casa del GF Vip ispiri ai concorrenti confessioni e racconti molto personali ai propri coinquilini: stavolta è stato il turno di Dayane Mello, che dopo la puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, si è lasciata andare ad una rivelazione molto particolare e dolorosa. Sappiamo che la modella brasiliana non ha un passato semplice, a partire dalle condizioni familiari in cui è nata e di cui ha parlato più volte anche nel corso delle puntate serali del GF Vip. Particolari moto toccanti, che hanno commosso il pubblico in studio e a casa. Nessuno però si sarebbe mai aspettato che le fosse accaduta un episodio così tragico come quello che ha raccontato oggi al coinquilino Mario Ermito. Vediamo di cosa si tratta.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui

GF Vip, la concorrente racconta il tentato suicidio

All’attore pugliese, la Mello ha detto: “A sedici anni mio papà mi ha picchiato, e ho preso tutte le medicine per morire. Un gesto tragico che l’ha fatta finire in ospedale e rischiare davvero tanto. “Ero arrivata a un punto in cui non volevo più vivere, guardavo le macchine e aspettavo il coraggio di buttarmi”, ha aggiunto. Grazie ad una psicologa però la modella ha iniziato a reagire. L’esperta le ha infatti detto: “Tu devi sentire il dolore, non scappare dal tuo dolore”, incoraggiandola a scrivere la sua storia, la sua difficile infanzia. “Adesso i miei dolori fanno più male perché adesso lo sento, ma è bello perché una volta che lo senti domani è un altro giorno, perché lo hai sentito, non l’hai trascurato”, ha raccontato la modella. Profondamente colpito da questa inaspettata rivelazione, Ermito ha risposto mostrando tanta empatia con la ragazza: “Tu ad oggi sei una donna, quando ti accusano non è vero, tu dici la tua, sei libera di dire ciò che pensi. Il contenuto è sempre lo stesso. Ti apprezzo, sto imparando a conoscerti adesso da quando sono entrato. Oltre a questa tua corazza che ti sei costruita sto scoprendo una persona con una grande forza interiore, prima ti conoscevo superficialmente”.

Un racconto davvero sconvolgente quello di Dayane a cui auguriamo tanta serenità.