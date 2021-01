Giulia Salemi, ricordate quando ha partecipato a Miss Italia? Ecco com’era la concorrente del GF Vip 5.

Un cast stellare, quello scelto da Alfonso Signorini per questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Un cast in cui c’è anche lei, Giulia Salemi, che, anche se è entrata in un secondo momento, è diventata una delle protagoniste assolute del reality. Merito anche della storia nata con Pierpaolo Pretelli: il legame tra i due diventa sempre più intenso. È l’inizio di una storia d’amore? Staremo a vedere! Quel che è certo è che la Salemi è entrata nel cuore di tantissimi fan. Ma forse non tutti sanno che, qualche anno fa, la bellissima influencer italo persiana ha partecipato a Miss Italia, classificandosi terza. Era il 2014, curiosi di vederla? Ve la mostriamo subito!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Giulia Salemi, ricordate quando ha partecipato a Miss Italia? Era il 2014 e si classificò terza

Oggi è al GF Vip ed è famosissima sui social, ma non tutti ricordano gli esordi in tv della bellissima Giulia Salemi. La prima apparizione in tv è stata nel 2012, quando ha partecipato a Veline. Due anni dopo, nel settembre del 2014, ha partecipato invece a Miss Italia, dove si è classificata al terzo posto e ha conquistato le fasce di Miss Sport Lotto e Miss Tv Sorrisi e Canzoni. Siete curiosi di vedere com’era Giulia quando ha partecipato al famoso concorso di bellezza? Ecco alcuni scatti postati proprio da lei sul suo profilo Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Eh si, è proprio il caso di dirlo: Giulia è sempre stata bellissima. Ecco un altro momento di quella bellissima esperienza, che la Salemi ricorda sempre con grande emozione:

E voi, state seguendo il percorso di Giulia nella casa del GF Vip? Per la bellissima modella, è la seconda volta nel reality show di Canale 5: la prima volta nel 2018, dove ha conosciuto il suo ormai ex Francesco Monte. Prima di entrare in casa, qualche mese fa, la Salemi aveva specificato di non voler creare nessun legame sentimentale in casa, per viversi questa avventura a pieno e non ripetere l’esperienza di due anni fa. Poi, però, è arrivato Pierpaolo e, si sa, al cuore non si comanda! A voi piacciono Giulia e Pierpaolo insieme?