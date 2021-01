Giulia Salemi, quanto costa il completo indossato per la puntata di ieri del GF Vip? Prezzo da capogiro, scopriamo i dettagli.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui Alfonso Signorini ha affrontato tantissimi argomenti succulenti! E tra i temi più ‘scottanti’ del momento, c’è senza dubbio la storia nata tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: un legame che cresce ogni giorno di più, nonostante lo scetticismo di gran parte del pubblico a casa. Anche nella diretta di ieri, i “Prelemi”, come li chiamano i fan, si sono mostrati più complici che mai, decisi a voler portare avanti la loro conoscenza e incuranti delle critiche. E per la puntata di ieri sera, la bellissima Giulia, oltre al suo splendido sorriso, ha indossato un outifit che non è passato di certo inosservato! Un completo notevole, composto da top crop e gonna longuette a vita alta. Curiosi di scoprire il valore del suo look? Ecco i dettagli!

Giulia Salemi, quanto costa il completo indossato al GF Vip: i dettagli sul look della concorrente

Giulia Salemi è una delle concorrenti più amate di questa edizione del GF Vip 5. Nonostante sia entrata in un secondo momento, la modella italo persiana è entrata alla grande nelle dinamiche della casa, legando moltissimo con più di un vippone. In particolare col bel Pierpaolo, col quale sembra essere nata proprio una storia d’amore. Staremo a vedere! Nel frattempo, scopriamo qualcosa in più sul look scelto da Giulia per la diretta di ieri sera. La concorrente ha optato per un completo, composto da top e gonna. L’iconica stampa barocca è inconfondibile: si tratta di un look firmato Versace! Ma qual è il prezzo dei capi? Ebbene, il top, scollato e con spalline in pizzo, costa 620 euro, mentre la gonna in plissé, lunga fino alla caviglia, costa 1.200 euro (i prezzi potrebbero essere ridotti sul sito ufficiale del brand essendo partiti i saldi). A completare il look, decolleté di vernice nera di Le Silla, dal valore di 546 euro.

Insomma, un oufit che non è passato inosservato quello scelto da Giulia, sia per il prezzo che per l’innegabile bellezza.

E voi, avete seguito la puntata di ieri del reality show condotto da Alfonso Signorini? Cosa pensate della coppia formata da Giulia e Pierpaolo?