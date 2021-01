L’Isola dei Famosi 2021 sta per tornare in tv con un’incredibile nuova edizione: è appena arrivato l’annuncio con tutte le novità, sentite di che si tratta!

L’Isola dei Famosi è pronto a ritornare in tv: il famosissimo reality di Canale 5 andrà in onda una volta terminato il Grande Fratello VIP. E’ stata confermata la presenza nel palinsesto televisivo de L’Isola dei Famosi nella prossima primavera, 2021, e quest’anno c’è una magnifica novità. Il reality sarà guidato dall’incantevole Ilary Blasi con la simpatica partecipazione di Alvin. Se il cast si sta formando piano piano, arrivano le prime conferme ufficiali che riguardano la location e le date di svolgimento. Ecco tutte le novità che ha lanciato poche ore fa il portale online Tv Blog.

Isola dei Famosi 2021, arriva l’annuncio tanto atteso: il programma ha preso una decisione

L’Isola dei Famosi 2021 sta per arrivare: in primavera torna in scena uno dei reality più amato dagli italiani. Al timone ci sarà la splendida e brava Ilary Blasi accompagnata da Alvin. Dove si ambienterà il programma? Si vociferava che tra le location vi erano anche le Isole Canarie: la produzione ha preso una decisione. Il programma continuerà a svolgersi in Honduras, nei luoghi già familiari alla troupe di Canale 5. L’appuntamento resta fissato per marzo 2021, il lunedì sera in prima serata: il reality regalerà intrattenimento fino a maggio, per una decina di settimane ricche di avventure e vicende tra naufraghi. Tv Blog, oltre ad aver lanciato queste indiscrezioni sulla durata e la location del programma, ha svelato un altro dettaglio.

Sapete chi è un nome accostato a L’Isola dei Famosi, una famosa donna che potrebbe entrare a far parte del programma? Asia Argento! Su Tv Blog si legge che tra i concorrenti del reality nel 2021 ci potrebbe essere proprio la figlia del regista Dario. Asia ha già partecipato una volta ad un programma ‘avventura’, ovvero Pechino Express 2020 in coppia con Vera Gemma. Entrerà a far parte del cast della nuova edizione de l’Isola? Lo scopriremo presto…