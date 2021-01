Grave lutto per il cinema e la tv: è morto a 66 anni il regista e sceneggiatore Francesco Malavenda. Il doloroso annuncio dai familiari.

Aveva solo 66 anni, ma un infarto si è portato via uno dei più talentuosi registi e sceneggiatori del cinema e della tv italiani. Francesco Malavenda è morto, lo hanno comunicato la compagna Silvia Tubertosi, suo fratello Pino Malavenda, la mamma Carmen e sua figlia Beatrice. Marchigiano d’origine, era nato ad Ancona ma da anni viveva a Roma: la sua è stata una carriera di successi, che lo ha portato a lavorare anche con produzioni internazionali. Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che lo hanno conosciuto lavorando con lui in tanti programmi Rai e Mediaset: Valeria Marini, Fabrizio Frizzi, Luca Sardella, Carlo Rambaldi, Stefano Masciarelli, Adriana Volpe, Maurizio Mattioli, Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, solo per citarne alcuni.

Francesco Malavenda, una carriera di respiro internazionale

Fu sua la proposta al produttore Enrico Pinocci di far girare le scene del film “Mission Possible” nelle Marche, tra Tolentino e Camerino e all’interno del campus universitario di Unicam, per rilanciare le bellezze della sua Regione natìa colpita dal terremoto nel 2016. Come anticipato, sono tante le pellicole internazionali prodotte dalla Movie On di Enrico Pinocci arrivate a Cannes in anteprima mondiale: “Teen Star Academy” “SIX children and ONE grandfather”, “The Dog Of Christmas”, “Mission Possible”, tra le altre. Solo l’anno scorso, Francesco Malavenda aveva pubblicato il suo romanzo fantasy “Clarissa” ed un cortometraggio in chiave comica sul tema del lockdown, “Distanziamento Sociale”, fatto di più episodi. Un’idea brillante su un argomento certamente angosciante che ha raccolto molti consensi, ottenendo il Premio “Testimonial Sorriso Diverso” al Festival del corto “Tulipani di seta nera”.

Dopo Gigi Proietti ed altri lutti dolorosi nel mondo dello sport e dello spettacolo avvenuti nel 2020, questo nuovo anno purtroppo si apre con un altro annuncio altrettanto doloroso.