Proprio pochissime ore fa, Natalia Paragoni ha rotto il silenzio ed ha espresso le sue prime parole dopo la diffida al GF vip: cos’è successo.

In queste ultime ore, lo sappiamo benissimo, non si sta facendo altro che parlare di lei: Natalia Paragoni. Si, avete ragione: è da Natale scorso che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita al centro di tutti. Da quando, quindi, ha deciso di inviare al suo Andrea Zelletta un messaggio ‘enigmatico’ e diversi regali inaspettati. Recentemente, però, l’influencer ha catturato ancora di più l’attenzione del pubblico italiano. Perché? Beh, per chi non avesse seguito la diretta di ieri del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha fatto sapere che, dopo il presunto tradimento di lei venuto a galla nel corso della diretta di Lunedì 28 Dicembre, la Paragoni non soltanto ha rifiutato l’invito di chiarire con Andrea, ma li ha anche diffidati. Un grandissimo colpo di scena, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, ha lasciato tutti sbalorditi. In primis, Andrea. Ma sapete che, qualche ora, Natalia ha rotto il silenzio dopo la diffida? Vediamo le sue parole.

Natalia Paragoni dopo la diffida al GF Vip, la verità sulla sua decisione: le prime parole

A distanza di meno di ventiquattro ore dalla diffida che Alfonso Signorini ha reso noto al GF Vip, Natalia Paragoni ha deciso di rompere il silenzio. E, soprattutto, di spiegare il motivo della sua drastica ed inaspettata decisione. Anche perché, diciamoci la verità, tutti noi ce lo siamo domandati appena il conduttore ha spiegato ad Andrea Zelletta della clamorosa novità. Ebbene, ma perché, quindi, Natalia ha deciso di non incontrare il suo compagno? E, soprattutto, ha informato che vorrebbe che non si parlasse più del chiacchiericcio venuto a galla da Dayane Mello e Giacomo Urtis. Vediamo nel dettaglio le sue parole.

Ecco. È proprio questo il messaggio che, attraverso il suo canale social ufficiale, Natalia Paragoni ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Spiegando, quindi, il motivo che l’ha spinta a non presentarsi in diretta. E a diffidare il GF Vip.