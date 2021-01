Splendida e piena di talento, Paola Cortellesi è un’attrice, una conduttrice, ma anche una comica e una cantante, una vera e propria artista: la sorprendente rivelazione, non ve ne siete mai accorti.

Una vera e propria artista dotata di un talento immenso che abbraccia ogni ramo del mondo dello spettacolo. Paola Cortellesi ha dimostrato di essere una straordinaria attrice, una conduttrice impeccabile, una cantante incredibile. La lista potrebbe continuare a lungo, ma sarà sufficiente affermare che la sua carriera è la dimostrazione delle sue doti eccezionali. Vincitrice di un David di Donatello, la bellissima interprete può vantare, oltre all’innegabile talento, anche un carattere e un’energia che hanno fatto innamorare il pubblico. Simpatica, ironica, divertente, Paola Cortellesi ha fatto una sorprendente rivelazione alcuni anni fa: siamo certi che non ve ne eravate mai accorti. Scopriamo tutti i dettagli.

Paola Cortellesi, incredibile rivelazione: era proprio lei

Tra le sue amiche più care spicca una famosa cantante, e proprio il canto riguarda la sorprendete rivelazione di cui l’attrice è protagonista. Tutti sono a conoscenza del fatto che Paola Cortellesi vanta una voce davvero straordinaria, incredibile. Un altro talento da annoverare tra quelli che possiede. Non molti, però, sono a conoscenza del fatto che è stata proprio lei, da giovanissima, a cantare una melodia diventata un tormentone. Di cosa parliamo? Della trasmissione Indietro tutta!, e di “Cacao meravigliao“. Un brano ideato per l’immaginario sponsor del format televisivo. Una rivelazione che ha fatto la stessa attrice, alcuni anni fa, a Zelig. Siamo certi che molti non ci hanno mai fatto caso, ma la voce che intona le note ormai celebri è proprio quella di Paola Cortellesi. Un retroscena sorprendente, che dimostra quanto le doti dell’attrice fossero straordinarie già da giovanissima.

Una vera e propria artista che ha saputo conquistare un posto speciale nel cuore del pubblico e dei fan. Eravate a conoscenza di questo retroscena incredibile su Paola Cortellesi?