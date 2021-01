Attualmente Paola Cortellesi è felicemente sposata, ma sapete chi è stato il suo ex compagno? Anche lui è un attore famosissimo.

Siete pronti ad un’imperdibile serata con Paola Cortellesi? Noi decisamente si! Proprio stasera, Martedì 5 Gennaio, l’attrice romana sarà la protagonista di un appuntamento davvero incredibile. E che, senza alcun dubbio, conquisterà la maggior parte degli italiani. Perché? Proprio in occasione della serata che precede l’ultimo giorno di queste festività natalizie, verrà trasmesso in onda il suo divertentissimo film ‘La Befana Vien di Notte’. Un appuntamento davvero incredibile. E che, come dicevamo precedentemente, sicuramente conquisterà tutti. Ecco, ma in attesa di divertirci e di sorridere, siete curiosi di conoscere qualche ‘dettaglio’ in più sulla vita della Cortellesi? In un nostro recentissimo articolo vi abbiamo raccontato del suo attuale marito. Ma, ad esempio, sapete chi è stato il suo ex compagno? Ovviamente, vi sveleremo noi ogni cosa. Vi anticipiamo soltanto che anche lui è un attore. E, soprattutto, è super famoso.

Paola Cortellesi, sapete chi è il suo ex compagno? È proprio lui!

È una famosissima ed apprezzatissima attrice, Paola Cortellesi. Eppure, conoscete ampiamente la sua vita privata? Certo, come dicevamo precedentemente, attualmente l’attrice romana è felicemente sposata, dal 2011, con Riccardo Milani. E, all’età di ben quaranta anni, è diventata mamma della piccola Laura. Ma vi siete mai chiesti se, prima di suo marito, la bella Cortellesi abbia avuto altre relazioni? Beh, ovviamente, le ha avute! Ebbene, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? E, soprattutto, chi è il suo ex compagno? Come dicevamo precedentemente, è un attore super amatissimo e molto apprezzato. Ma di chi stiamo parlando esattamente? Dopo la relazione con Rocco Tanica intorno agli anni 2000, quando entrambi protagonisti erano i protagonisti di Mai Dire Goal, l’attrice ha nuovamente aperto il suo cuore al famosissimo attore. A chi esattamente? Ebbene, A Valerio Mastrandrea. Si, avete letto proprio bene. È lui il suo ex compagno.

Non sappiamo quando sia nata la loro storia d’amore e quando e perché sia terminata. Fatto sta che, ancora adesso, Valerio Mastrandrea e Paola Cortellesi nutrono di un reciproco sentimento di affetto e di stima.