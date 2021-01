Paola Cortellesi e Laura Pausini, la ‘clamorosa’ rivelazione arriva soltanto adesso: l’avreste mai detto? Davvero incredibile, i dettagli.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Paola Cortellesi. Classe ’73, la romana capisce sin da subito la sua propensione per il teatro ed, ovviamente, per il mondo della recitazione. Tanto è vero che, davvero giovanissima, prende una clamorosa decisione. E si dedica interamente alla sua grandissima passione. Da quel momento, la simpaticissima Paola ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Conduttrice, comica, attrice, sceneggiatrice e molto altro ancora, senza alcun dubbio, la Cortellesi è una delle vere e proprie artiste a trecentosessanta gradi che ci offre lo spettacolo nostrano. Felicemente sposata con Riccardo Milani e mamma della piccola Laura, nata nel 2013, l’attrice romana vanta di una vita felice ed appagata, ma anche ricca di amore. Che sia quello provato per la sua famiglia oppure quello provato per le sue amiche, Paola Cortellesi è inondata di affetto e di tenerezza. A proposito di amicizia, ma sapete che una delle sue più grandi amiche è proprio Laura Pausini? Si, avete letto proprio bene. Ma sapete anche come si sono conosciute? Scopriamolo insieme.

Paola Cortellesi e Laura Pausini, è saltato fuori solo adesso: la rivelazione inedita

Laura Pausini e Paola Cortellesi, nonostante siano appartenenti a due mondi artistici differenti, sono legate da un sentimento di amicizia davvero profondo. Ne è prova, ad esempio, lo spettacolo che, nell’Aprile del 2016, hanno messo in scena su Rai 1. E che, come ricorderete senza alcun dubbio, ha riscosso un successo davvero spropositato. Ebbene, ma quando è nata la loro amicizia? E, soprattutto, com’è nata? Avete sempre creduto che, data la loro sintonia e il loro feeling, le sue si conoscessero già da diverso tempo? Ebbene. Vi state sbagliando di grosso! Stando a quanto si apprende dalle parole dell’attrice romana a ‘Verissimo’ il 25 Gennaio scorso, sembrerebbe che la loro amicizia sia iniziata un po’ per ‘caso’. E che, soprattutto, da far a loro da intermediario è stata la mitica Giorgia. Un retroscena davvero pazzesco, non credete? Ebbene, ma cos’è successo esattamente? Dal racconto dell’attrice romana, sembrerebbe che ‘galeotto fu’ la nascita delle loro figlie. Paola, infatti, ha una figlia che si chiama Laura. E la Pausini, invece, ha la sua primogenita di nome Paola. Una scelta del tutto casuale, sia chiaro. Ma che, tuttavia, ha spinto la cantante romagnola di conoscere l’attrice romana. E così, tramite Giorgia, loro amica in comune, hanno iniziato a chiacchierare. Ed, ovviamente, ad organizzare un incontro. Da quel momento, quindi, è nata una splendida amicizia.

‘Siamo diventate molto amiche. È nata un’amicizia bella grazie a questa cosa casuale’, ha continuato a dire Paola Cortellesi a Silvia Toffanin. Sottolineando, inoltre, di quanto l’incontro con Laura Pausini sia stato molto bello.