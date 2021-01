Conoscete il marito di Paola Cortellesi? Si tratta di un famosissimo regista e sceneggiatore: si sono conosciuti proprio sul set di un famoso film!

Si può affermare con certezza che Paola Cortellesi è una delle artiste italiane più brave e seguite nel nostro paese. L’attrice, sceneggiatrice, autrice televisiva, comica e cantante italiana è nata a Roma, nel 1973. Aveva 13 anni quando ha cantanto ‘Cacao Meravigliao’, sponsor immaginario della trasmissione Indietro Tutta. Ha iniziato a studiare recitazione a 19 anni e dopo alcuni anni in teatro, nel ’98 ha fatto il suo esordio in tv. Paola Cortellesi in pochissimo tempo è riuscita a conquistare notorietà: nel 2004 è stata co presentatrice del Festival di Sanremo con Simona Ventura, Gene Gnocchi e Maurizio Crozza. Sapete che ha vinto anche un David di Donatello per la migliore attrice protagonista? Proprio così, è successo nel 2011 per il film Nessuno mi può giudicare. In tanti conoscono già la carriera dell’artista, ma che sappiamo sulla sua vita privata? Ecco chi è suo marito.

Paola Cortellesi, sapete chi è suo marito? Si sono conosciuti sul set di un famoso film

Paola Cortellesi all’inizio degli anni 2000 ha avuto una relazione con Rocco Tanica, è stata poi legata sentimentalmente al collega Valerio Mastrandrea. Nel 2011 ha sposato, dopo nove anni di fidanzamento, l’amore della sua vita: Riccardo Milani. Ad oggi la coppia ha una figlia, Laura nata nel 2013. Ma chi è Riccardo Milani? E’ un famoso regista e sceneggiatore. E’ stato regista per la serie tv La omicidi e Il sequestro Soffiantini. Ha diretto la pellicola Piano, solo con un cast davvero incredibile. Nel 2008 Rebecca, la prima moglie, e nel 2011 la mini serie Atelier Fontana – Le sorelle della moda. ‘Come un gatto in tangenziale’ uscito nel 2017 con Paola Cortellesi protagonista è uno degli altri film con Milani alla regia e sceneggiatura.

Sapete come si sono conosciuti Paola Cortellesi e la sua dolce metà? Sul set de Il posto dell’anima, un film diretto da Milani, uscito nel 2003, si legge su Wikipedia. L’attrice interpretava il ruolo di Nina. Circa un anno fa la coppia ha parlato ai microfoni dell’Università IULM. “Noi lavoriamo insieme quando giriamo, poi a cena a casa si parla, si commenta cosa è successo” ha raccontato Paola. “Se non succede è meglio” ha replicato Riccardo. Si tratta di una coppia simpatica, ironica ed estremamente unita e complice.