Paola Cortellesi è una delle attrici e imitatrici italiane più amate del mondo dello spettacolo. L’attrice si è formata nello stesso teatro di Kim Rossi Stuart, di Gianmarco Tognazzi e Claudia Gerini. Nel 1998 ha esordito in televisione nel programma Macao, condotto da Alba Parietti, interpretando il personaggio dell’argentina. Il successo, però, arriverà all’inizio degli anni duemila con la Gialappa’s Band e Mai dire gol. In seguito sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo e arriveranno anche i primi successi al cinema con “Tu la conosci Claudia?” di Aldo, Giovanni e Giacomo. Nel 2011 ha vinto il David di Donatello come miglior attrice protagonista grazie all’interpretazione nel film “Nessuno mi può giudicare“. Nel 2018, poi, ha vinto il Globo d’oro come miglior attrice protagonista per l’interpretazione nel film “Come un gatto in tangenziale“. Con questa pellicola ha vinto anche il Nastro d’argento come miglior attrice in un film commedia.

Sapete a cosa ha rinunciato Paola Cortellesi per fare l’attrice?

La carriera artistica di Paola Cortellesi inizia molto presto. A soli tredici anni, infatti, canta Cacao Meravigliao, sponsor immaginario della trasmissione Indietro tutta!. Si diploma al liceo scientifico e decide di iscriversi alla facoltà di Lettere. Da sempre appassionata al teatro e alla recitazione, la Cortellesi decide di rinunciare agli studi per lanciarsi definitivamente nel mondo dello spettacolo. La scelta si rivela azzecca. A diciannove anni comincia a studiare recitazione con Beatrice Bracco, insegnante presso la cui scuola al Teatro Blu di Roma, dove si sono formati moltissimi altri attori del panorama italiano, tra i quali Kim Rossi Stuart, Gianmarco Tognazzi, Claudia Gerini, Stefania Rocca, Claudio Santamaria e Licia Nunez.

A distanza di anni, possiamo dire con certezza che la strada intrapresa da Paola Cortellesi è stata quella giusta. Se avesse continuato gli studi, forse oggi avremmo un attrice in meno nel panorama artistico italiano.