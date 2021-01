Anticipazioni Un Posto al Sole 5 gennaio 2021: ecco cosa succederà nella puntata di quest’oggi della soap opera alle 20:45 su Rai Tre!

Un Posto al Sole è una delle serie televisive più longeve della tv italiana. La soap opera va in onda su Rai Tre dal 21 ottobre del 1996! Incredibile vero? Non ha mai perso telespettatori la fiction che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 20:45 alle 21:15. E’ ambientata a Napoli ed è incentrata attorno alle vicende degli abitanti del Palazzo Palladini, situato a Posillipo. I personaggi principali sono menzionati nella sigla di apertura: si tratta di tutti attori bravi e seguiti dal pubblico di Rai Tre. Chi si trova qui è curioso di scoprire cosa accadrà nella puntata in onda il 5 gennaio 2021. Nella puntata di ieri, 4 gennaio, abbiamo visto che nessuno è grave ma le trame anticipano una profondissima distanza tra Marina e Roberto. Cosa deciderà di fare l’imprenditrice, viste le condizioni di Fabrizio?

Un Posto al Sole, anticipazioni 5 gennaio 2021: Marina cambia vita

Nella puntata del 5 gennaio 2021 di Un Posto al Sole vedremo una Marina particolarmente turbata per il ricovero di Fabrizio. Dopo aver scoperto che la causa di quanto accaduto al suo amante è Roberto, la Giordano decide di cambiare per sempre la sua vita. Una delle protagoniste della soap opera abbandonerà per sempre intrighi e sotterfugi oppure preparerà una vendetta?

Intanto nella puntata di questa sera, alle 20:45, assisteremo ad una pesante lite tra Raffaele e Diego: il portiere del Palazzo Palladini e suo figlio affronteranno una discussione su una questione ‘spinosa’ e scopriranno, dalla lite, tutte le loro differenze caratteriali. Bianca e Jimmy invece affronteranno le conseguenze della loro bugia: riceveranno una grande lezione di vita.

Un Posto al Sole vi aspetta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 20:45 su Rai Tre!