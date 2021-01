Sono trascorsi diversi anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, ma vi ricordate dell’ex tronista Giorgia? Cosa fa oggi.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando proprio di Giorgia Lucini, una delle tronisti più giovani che abbiano avuto la possibilità di sedersi sulla tanto agognata e famosa sedia rossa di Uomini e Donne. Giunta nel programma di Maria De Filippi dapprima come corteggiatrice del giovanissimo Andrea Angelini, la romana si è facilmente fatta apprezzare per la sua semplicità e genuinità. Tanto che, dopo non essere stata la scelta del tronista, la padrona di casa le ha dato la possibilità di essere lei, questa volta, a cercare l’amore. E sembrava ci fosse riuscita. Fino a quando, in seguito alla sua partecipazione a Temptation Island con il suo corteggiatore e, quindi, scelta, la relazione con Manfredi Ferlicchia giunse al termine. Ebbene. Da quel momento, sono passati tantissimi anni. Ma adesso com’è Giorgia? Com’è cambiata la sua vita? E, soprattutto, cosa fa oggi? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Giorgia Lucini, la ricordate a Uomini e Donne? Cosa fa oggi

Correva l’anno 2010 quando, appena diciottenne, Giorgia Lucini partecipava, dapprima come corteggiatrice e poi come tronista, a Uomini e Donne. Da quel momento e, soprattutto, dopo la fine della sua storia d’amore con Manfredi Ferlicchia, conosciuto proprio nello studio televisivo di Canale 5, sono passati bene 10 anni. Eppure, siete curiosi di sapere com’è cambiata la vita della giovanissima romana dopo il programma? E, soprattutto, di scoprire cosa fa oggi a distanza di anni? Ebbene. Dopo la sua ultima partecipazione televisiva, Giorgia è completamente ‘sparita’ dal piccolo schermo. E si è dedicata principalmente alla sua attività da influencer. Tanto è vero che, ancora adesso, è una delle vere e proprie regine di Instagram. Dal punto di vista sentimentale, invece? Beh, in questo campo ci sono delle clamorose novità. Dopo la fine della sua relazione con Andrea Damante, conosciuto proprio a Temptation Island, Giorgia ha finalmente trovato l’amore con la ‘a’ maiuscola accanto a Federico Loschi, giocatore di basket del Real Sebastiani Rieti. I due sono una coppia da diversi anni. E, soprattutto, sono genitori del piccolo Riccardo. Ma non solo. Tra qualche settimana, nascerà anche il secondogenito.

Insomma, sembrerebbe che la vita di Giorgia Lucini dopo Uomini e Donne sia decisamente cambiata. E notevolmente in meglio. Tantissimi auguri!