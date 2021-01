Uomini e Donne, anticipazione shock: Maria De Filippi costretta a censurare le immagini; ecco cosa accadrà nelle prossime puntate.

Manca pochissimo al ritorno di Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi, infatti, tornerà in onda giovedì 7 gennaio 2021, dopo lo stop per le vacanze natalizie: l’ultima puntata del programma è andata in onda il 22 dicembre. Un ritorno col botto, stando a quanto riportano le anticipazioni trapelate sul web. Nonostante la pausa, infatti, le registrazioni delle puntate sono andate avanti e l’ultima si è tenuta proprio ieri sera. Una registrazione in cui è successo di tutto, sia per quanto riguarda il trono classico che per quello over. Per Gemma Galgani, una bruttissima notizia in arrivo! I tronisti, invece, continuano le loro conoscenze: non c’è stata ancora alcuna scelta. Ma è accaduto qualcosa che gli autori non hanno potuto mandare in onda: c’è stato bisogno di censurare. Scopriamo di più!

Uomini e Donne, anticipazione shock: Maria De Filippi costretta a censurare l’esterna di Sophie

Giovedì 7 gennaio tornerà in onda Uomini e Donne. Finalmente, dopo lo stop delle vacanze natalizie, torneranno le avventure del trono più amato della tv. E di colpi di scena ce ne saranno davvero tantissimi. Come riportano le anticipazioni de Il Vicolo delle News, il percorso dei tronisti prosegue, poiché né Davide e nè Sophie hanno ancora scelto. Quest’ultima, nel corso della precedente registrazione, aveva deciso di eliminare Antonio e, quindi, adesso ha soltanto Matteo e Giorgio tra i suoi corteggiatori. Ebbene, è durante l’esterna con Giorgio in casona che Sophie ha deciso di spegnere le telecamere! Il motivo? Poter baciare il suo corteggiatore! Maria De Filippi, infatti, ha più volte spiegato che, per via dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, non è possibile mandare in onda immagini di baci. Ma, chiaramente, tutti sono liberi di fare ciò che vogliono, prendendosi le proprie responsabilità. Ed è proprio quello che ha scelto di fare la giovane tronista, che ha scelto d far “censurare” la propria esterna, lasciandosi andare con Giorgio. Come ha reagito Matteo? Molto male: una forte delusione per il corteggiatore.

Ma per scoprire tutti i dettagli dell’ultima registrazione ci toccherà attendere le prossime puntate, in onda, come abbiamo anticipato, a partire da questo giovedì 7 gennaio 2021! L’appuntamento è, come sempre, su Canale 5 alle ore 14.45. Non perdetevelo!