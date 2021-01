Uomini e Donne, bruttissimo colpo per Gemma: nessuno se lo aspettava; ecco cosa accadrà nelle prossime puntate della trasmissione.

Manca poco al ritorno in onda di Uomini e Donne! Dopo la consueta pausa per le vacanze natalizie, la trasmissione di Maria De Filippi tornerà in tv. E prima del previsto! Se inizialmente, infatti, si pensava che Uomini e Donne tornasse in onda lunedì 11 gennaio, adesso c’è una buona notizia per i telespettatori: le nuove puntate del programma saranno trasmesse a partire da giovedì 7 gennaio! E, stando alle anticipazioni trapelate sul web, ne vedremo delle belle! Nonostante la pausa, infatti, le registrazioni delle puntate sono andate avanti: l’ultima si è tenuta proprio ieri sera, lunedì 4 gennaio 2021. Una puntata in cui è successo di tutto: in particolare, c’è una novità che riguarda la regina del trono Over Gemma Galgani! Una novità per niente piacevole: scopriamo cosa è successo nei dettagli!

Uomini e Donne, bruttissimo colpo per Gemma: è già finita con Maurizio

Amici di Uomini e Donne, tenete duro! Mancano solo pochi giorni al ritorno di Uomini e Donne, che andrà in onda a partire da giovedì 7 gennaio, come sempre alle ore 14.45. Un ritorno col botto, date le anticipazioni trapelate sul web nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News, nella puntata registrata ieri sera è successo davvero di tutto. Innanzitutto, è bene chiarirlo subito: nessuno dei tronisti ha fatto la sua scelta! Ma il momento tanto atteso dal pubblico sembra essere sempre più vicino ormai. Ma un clamoroso colpo di scena riguarda il trono Over e, nello specifico, una delle protagoniste assolute: Gemma Galgani. Come tutti sappiamo, negli ultimi mesi la dama torinese è impegnata nella frequentazione con Maurizio Guerci, del quale sembra essere già piuttosto presa. Per lei, però, arriva una vera e propria doccia fredda: nell’ultima registrazione, infatti, la dama ha raccontato di aver sentito pochissimo Maurizio durante le feste. E, in particolare, è stato il racconto di un episodio ad aver insospettito tutti: durante una telefonata con Gemma, del 26 dicembre, Maurizio ha riattaccato velocemente non appena hanno suonato alla porta. In puntata, il cavaliere ha raccontato che si trattava della visita di un’amica, ma non tutti hanno creduto alle sue parole. Ma non è tutto: secondo le anticipazioni, durante le vacanze di Natale, Maurizio avrebbe espresso la volontà di interrompere la frequentazione con Gemma! Una volontà che ha ribadito anche durante la registrazione. Una decisione inaspettata, quella del cavaliere, che fino a prima di Natale aveva mostrato un forte interesse nei confronti della dama: cosa sarà cambiato? Quel che è certo è che ella che sembrava essere una storia d’amore vera e propria è giunta già al capolinea.

Come avrà reagito Gemma all’inaspettata decisione di Maurizio? Con ogni probabilità, la delusione per la dama sarà fortissima! Per scoprire tutti i dettagli non ci resta che attendere le nuove puntate della trasmissione! Manca poco, stay tuned!