Avete mai visto il fidanzato di Valentina Ferragni? Luca Vezil è un influencer di successo, ma non solo: scopriamo di più su di lui!

Tutti conosciamo la sorella della famosissima Chiara Ferragni, Valentina: ritratta in tanti scatti con la sorella, è diventata anche lei un’icona di stile. Bionda, occhi chiari e bellissima, somiglia molto alla consanguinea e ne sta ripercorrendo le orme in maniera egregia. Forse non tutti però sanno chi è il suo fidanzato, Luca Vezil, con cui la vediamo spesso sui social. Da ciò che traspare sui profili Instagram della coppia, le due celebri sorelle insieme ai rispettivi partner formano un quartetto davvero affiatato. Indubbiamente bellissimo, il cognato dei Ferragnez è però anche un ragazzo dolce e romantico, che è solito dedicare parole piene d’amore alla sua fidanzata in vari post che, ovviamente, raccolgono centinai di migliaia di like. Vediamo nel dettaglio chi è il bel Luca.

Luca Vezil, chi è l’uomo che ha conquistato il cuore di Valentina Ferragni

Nato a Genova il 30 luglio 1991, Vezil ha 29 anni. Moro, occhi scuri ed un fisico scultoreo, il fidanzato di Valentina non è solo da ammirare per il suo aspetto fisico. E’ infatti un ragazzo anche preparato, che si è laureato come igienista dentale. Pare comunque che abbia deciso per il momento di intraprendere un altro tipo di carriera: seguitissimo sui social, con 1 milione di follower è sempre più lanciato nel mondo della moda. Lui e Valentina stanno insieme da quasi sette anni e sono innamoratissimi. Ci chiediamo quando convoleranno a nozze e chissà che la proposta di matrimonio non sia ancora più originale di quella fatta da Fedez a Chiara all’Arena di Verona.

Le premesse ci sono tutte e noi auguriamo alla splendida coppia tanta felicità.