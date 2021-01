Il famoso rapper Dr. Dre è stato ricoverato in ospedale: quali sono le sue condizioni.

L’amatissimo rapper Dr. Dre è stato ricoverato in ospedale, la notizia è stata da poco diffusa. Come sappiamo, è seguitissimo, considerato uno dei pionieri della scena hip hop e tra gli artisti rap di maggior successo. Negli anni ha collaborato con grandissime eccellenze, ed in veste di produttore è apparso alla guida di molte etichette discografiche. La rivista statunitense Forbes ha classificato Dr. Dre al secondo posto tra i rapper più ricchi del mondo, con un patrimonio di circa 800 milioni di dollari. La notizia del suo ricovero ha scosso i tantissimi fan che da sempre lo seguono, ma il rapper con un messaggio sui social ha voluto rassicurare i follower: cos’è successo.

Il rapper Dr. Dre è stato ricoverato in ospedale: cos’è successo all’artista

Una notizia che ha destato grande apprensione e attenzione fin da subito, come abbiamo anticipato, l’amatissimo rapper e produttore musicale Dr. Dre è stato ricoverato in ospedale. A quanto pare, il suo ricovero sarebbe dovuto ad un possibile aneurisma cerebrale. Al momento, le sue condizioni sarebbero stabili. L’artista con un post su instagram ha voluto rassicurare di persona tutti i suoi migliaia di fan: “Grazie alla mia famiglia, agli amici, e ai fan per l’interesse e gli auguri. Sto andando alla grande e ricevo cure eccellenti dal mio team medico. Presto tornerò a casa”, ha riportato Dr. Dre in didascalia.

L’annuncio del suo ricovero in poco tempo è girato velocemente sui social. L’artista è molto seguito, infatti, proprio su instagram conta un profilo di ben oltre i 5 milioni di follower, i quali hanno scritto augurandogli una pronta guarigione.