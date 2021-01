Avete mai visto il fratello di Anastasia Kuzmina? E’ più piccolo di lei e le somiglia molto: chi è e cosa fa nella vita Nikita.

L’abbiamo conosciuta a Ballando con le stelle dove fa parte del cast ormai dal 2012: Anastasia Kuzmina, nonostante la giovane età, è uno de pilastri del programma condotto da Milly Carlucci. Nata a Kiev, in Ucraina, il 21 marzo 1993, si è trasferita fin da piccola con tutta la sua famiglia in Italia. A Bologna la bionda maestra di ballo ha approfondito lo studio della disciplina fino ad arrivare, grazie al suo talento, a soli sedici anni ai campionati italiani di danza categoria under 16/18. Un anno dopo Anastasia Kuzmina ha vinto finalmente la supercoppa di danze latine. Notata da Milly, partecipa nel 2012 all’ottava edizione di Ballando e riesce, in coppia con l’attore argentino Andres Gil, addirittura a vincere. Il resto della storia è noto più o meno a tutti, ma sapevate che la bravissima Kuzmina ha un fratello più piccolo? Ecco chi è e cosa fa nella vita.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui

Anastasia Kuzmina, curiosità sul fratello Nikita

Seguitissima sui social, la bella ballerina ha postato poco tempo fa una foto che la ritrae insieme al fratello minore. Lui si chiama Nikita ed ha 23 anni. Anche lui come la sorella ha mostrato fin dalla tenera età una forte passione per la danza diventando un ballerino professionista. Oggi la sua carriera si svolge in Germania, dove nel 2020 partecipa alla 13esima stagione del programma tedesco Let’s Dance insieme alla rapper Sabrina Setlur, raggiungendo il 13° posto in classifica. Nikita condivide molti scatti sul suo profilo Instagram di vari momenti che lo ritraggono mentre si dedica al suo lavoro ed è molto seguito.

Nikita somiglia molto nei lineamenti ad Anastasia, come si può notare in questa foto condivisa dalla ballerina sul suo profilo Instagram, e i due sono molto affiatati. Nonostante la lontananza il loro legame appare molto solido.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>> clicca qui