Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, Antonella Clerici ha mostrato l’imprevisto capitatole prima della diretta.

Se per tanti il 2020 è stato un anno drammatico e difficile da vivere, per Antonella Clerici è stato, senza alcun dubbio, l’anno della rivalsa. A distanza di due anni dal suo ‘addio’ a La Prova del Cuoco, la bellissima conduttrice lombarda è ritornata sul piccolo schermo con un programma studiato ‘ad hoc’ per lei. Intitolato ‘È sempre mezzogiorno’, l’Antonellina nazionale va in onda, sempre su Rai Uno, dal Lunedì al Venerdì sempre verso ora di pranzo per concedere al suo caro pubblico italiano degli ottimi spunti per dei pasti super gustosi e succulenti. Anche oggi, Mercoledì 6 Gennaio, è stata in diretta. Seppure il giorno dell’Epifania e, quindi, un giorno festivo, la bellissima Clerici è andata in onda con una nuova ed imperdibile puntata. Sapete che, però, poco prima di arrivare in diretta Antonella è stata colta da uno spiacevole imprevisto? Si, è proprio così. E a rivelarlo ai suoi sostenitori, com’è solita fare, è stata proprio la diretta interessata. Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, la conduttrice televisiva ha mostrato le immagini dell’inconveniente capitatole. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Antonella Clerici, l’imprevisto prima della diretta: le immagini lo mostrano chiaramente

Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, Antonella Clerici non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo amato pubblico social. Con un profilo che conta più di 840 mila followers, la conduttrice lombardo è, senza alcun dubbio, tra le regine indiscusse del famoso social. Con il suo pubblico, infatti, la Clerici condivide ogni cosa. A partire, quindi, da incantevoli scatti fotografici appartenenti al passato. Fino ad stupefacenti annunci a sorpresa. È proprio per questo motivo che, poco prima di iniziare questa nuova ed imperdibile diretta di ‘È sempre mezzogiorno’ di Mercoledì 6 Gennaio, Antonella non ha potuto fare a meno di mostrare l’imprevisto capitatole. ‘Meno male che oggi iniziamo alle 12:20’, ha scritto la simpaticissima Clerici a corredo di questo video che mostra chiaramente cosa la è successo. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: cosa è esattamente successo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, non è successo affatto nulla di grave. Ebbene. A cosa facciamo riferimento esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Guardate un po’ qui:

Ebbene si. È proprio questo piacevolissimo paesaggio che, questa mattina, Antonella Clerici ha visto appena uscita di casa. Una visione davvero fantastica, senza alcun dubbio. Ma, diciamo, per nulla agevole. Soprattutto per la simpaticissima conduttrice. Che, proprio questa mattina, doveva essere nuovamente in diretta. Tutto è andato per il meglio, però! Antonella è arrivata in studio. E, come al solito, l’appuntamento è stato un vero e proprio successo.