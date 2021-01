Antonella Clerici incanta i fan con una foto sul suo profilo instagram del 1995: quanta bellezza!

E’ sicuramente una delle conduttrici più amate e apprezzate della televisione italiana, Antonella Clerici con il suo fare tanto schietto e prorompente conquista il pubblico. Per anni è stata al timone della seguitissima trasmissione La prova del cuoco, riscontrando un successo straordinario. Nella sua lunga carriera non si è mai fermata, toccando numerosi studi televisivi. Nelle ultime settimane è stata la conduttrice di The Voice Senior, affiancata da giudici d’eccezione, Gigi D’Alessio, Clementino, Albano, Loredana Bertè, e Jasmine Carrisi. Un programma che i telespettatori hanno decisamente amato e seguito, portando gli ascolti alle stelle. Antonella è di una bellezza sconvolgente, oggi con i suoi 57 anni mostra un’avvenenza da far invidia a chiunque. Ma vi ricordate com’era da giovane? Spunta una foto del 1995: è incantevole!

Antonella Clerici, spunta una foto del 1995: sguardo travolgente e straordinaria bellezza

Antonella Clerici, come abbiamo già riportato, è un’amatissima conduttrice, negli anni ha saputo conquistare l’amore del pubblico. Il suo debutto ha inizio negli anni ottanta, in reti minori, ma è divenuta particolarmente nota al pubblico dopo essere passata in Rai, cominciando negli anni novanta a condurre diversi programmi sportivi. Pian Piano la sua popolarità ha raggiunto l’apice, fino al successo oggi posseduto. La conduttrice è certamente una donna incantevole, ma vi ricordate com’era da giovane? Sul suo profilo instagram è emersa una foto del 1995, quando la Clerici aveva qualche anno in meno. Com’è possibile vedere nella foto in basso, la presentatrice era incantevole, con uno sguardo elegante e meraviglioso, e il suo sorriso sempre presente. Uno scatto che mostra i suoi bellissimi lineamenti, che a quanto pare, non sono affatto mutati. Infatti, molti dei suoi tratti sono decisamente gli stessi, gli anni non hanno apportato nessun cambiamento.

Con il passare del tempo, la conduttrice è divenuta solo più bella, non credete? Ovviamente lo scatto non è passato inosservato e ha incantato tutti i suoi fan, e tantissimi sono stati i like raccolti, dato l’immenso amore nei suoi confronti. Molti suoi follower hanno commentato l’immagine con numerosi complimenti, tutti meritatissimi. Beh, Antonella Clerici era bellissima allora, ma col tempo è divenuta ancora più avvenente!