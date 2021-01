La bellissima bambina in questa foto, dai grandi occhioni dolci e l’aria tenerissima, oggi è una famosissima showgirl, tra i personaggi più amati e chiacchierati del momento: riuscite a riconoscerla?

La splendida bambina che vedete in questa foto, dai grandi occhioni e tenerissima, è oggi una celebre e famosissima showgirl, tra i personaggi più amati e chiacchierati del momento: riuscire a riconoscerla? Era bellissima già all’epoca ed oggi è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. La sua innata eleganza e la dolcezza dei tratti non sono affatto cambiati, così come i grandi occhioni scuri protagonisti dello splendido viso. Il suo talento è pari solo alla sua bellezza. Ha dimostrato di essere una donna forte, coraggiosa e dotata di una grande empatia e sensibilità soprattutto negli ultimi mesi. Possiede un profilo Instagram ufficiale che conta oltre un milione e mezzo di fan con cui si mantiene in contatto con il pubblico e pubblica immagini della sua vita, del lavoro e degli affetti più cari. È una splendida mamma e ha commosso i telespettatori in più di un’occasione durante il percorso fatto negli ultimi mesi in un celebre reality. Allora, avete capito di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Chi è la bellissima bambina in questa foto, oggi celebre e amatissima showgirl

La dolcezza incredibile di questa bella bambina rispecchia in pieno la sensibilità che possiede ancora oggi. La protagonista di questo tenerissimo scatto è la splendida Elisabetta Gregoraci! Amatissima e talentuosa showgirl che ha fatto innamorare il pubblico del GF Vip, di cui è stata una dei concorrenti di spicco di questa edizione. Nonostante abbia scelto di non proseguire la sua avventura all’interno del reality, i fan non si sono ancora rassegnati alla sua assenza. Proprio come accaduto ieri, 4 Gennaio 2021. Elisabetta Gregoraci, infatti, non era presente nel corso della puntata. Qualche settimana fa, invece, aveva dimostrato ancora una volta tutta la sua simpatia quando si è ritrovata a fare i conti con un imprevisto che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. La showgirl, che nella casa del GF Vip ha condiviso una splendida amicizia con Pierpaolo Pretelli, ha preso la decisione di lasciare il programma per stare con il figlio, facendo commuovere i telespettatori. Il suo percorso nella casa è stato incredibile e ha dato la possibilità al pubblico di conoscerla e apprezzarla non solo come artista, ma anche come la persona meravigliosa che è.

Avevate riconosciuto la bellissima Elisabetta?