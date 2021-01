Brutta notizia per le fan di Can Yaman: l’attore salta il programma televisivo in Italia, ecco le ultime indiscrezioni

Can Yaman è un attore turco divenuto famosissimo in Italia grazie a Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. L’attore è nato l’8 novembre 1989 a Istanbul ed ha 30 anni. Prima di lanciarsi nella recitazione, Can si è laureato in Giurisprudenza ed ha iniziato la carriera di avvocato. In seguito, però, il turco ha lasciato la sua professione per debuttare nel mondo del cinema e della televisione. La sua carriera è iniziata nel 2014, interpretando piccole parti in alcune serie televisive turche. Il successo arriva grazie a “Dolunay“, serie televisiva in cui interpreta il ruolo di Ferit Arslan, ricco uomo di affari che si innamora di una donna che aveva assunto. La serie tv è stata trasmessa anche in Italia con il nome di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore“. L’attore turco ha raggiunto un successo clamoroso nel nostro paese.

Can Yaman, brutta notizia: cos’è successo

In seguito al successo clamoroso acquisito in Italia, Can Yaman è stato invitato in alcuni programmi televisivi come Verissimo e C’è Posta per Te. Si vociferava che l’attore turco dovesse presenziare anche in una delle serate del Festival di Sanremo 2021. Il portale Giornalettismo, però, smentisce la sua presenza sul palco dell’Ariston di Sanremo e addirittura dichiara che il turco non sarà nemmeno nel cast della prossima edizione de L’Isola dei Famosi.

Una brutta notizia per tutte le fan di Can Yaman. L’attore turco non sarà presente sul palco dell’Ariston di Sanremo a marzo. Sempre secondo il portale, però, Can è stato contattato da una nota azienda produttrice di pasta italiana che lo vorrebbe come testimonial. Presto dunque le fan italiane potrebbero vedere l’attore turco tutti i giorni in televisione in uno spot pubblicitario.