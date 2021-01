Il celebre attore Claudio Amendola è di certo un personaggio amatissimo e iconico del panorama artistico: il divertentissimo retroscena, cos’ha raccontato sul suo passato.

Il celebre Claudio Amendola è un attore di grande talento, volto amatissimo dal pubblico italiano, una vera e propria icona del mondo dello spettacolo: il divertentissimo episodio che ha raccontato e che riguarda il suo passato. Artista a 360 gradi, conduttore e regista oltre che interprete, qualche settimana aveva sorpreso i fan con una novità davvero straordinaria. Dotato della capacità di cimentarsi in ruoli di genere vario e infinte sfaccettature, la sua simpatia e il suo fascino hanno fatto innamorare il pubblico, che lo segue assiduamente e con passione. Qualche tempo fa, il talentuoso attore, nel corso di un’ospitata ha raccontato un incredibile retroscena sul suo passato che, di certo, vi lascerà senza parole. Ecco tutti i dettagli.

Per restare sempre aggiornati seguite anche il nostro profilo Instagram: qui

Claudio Amendola, retroscena sorprendente: l’episodio del passato

Intervistato da Caterina Balivo, nel corso del programma Vieni da me, Claudio Amendola ha ripercorso la sua carriera e, ovviamente, gli anni della sua infanzia e adolescenza. Così, si è ritrovato a rivelare un episodio particolare riguardo a quanto frequentava la scuola. Era il primo anno di superiori e l’attore rischiava di perdere l’anno. “Il primo anno di liceo rischiavo la bocciatura perché avevo già sicuramente tre materie” ha spiegato. “Ho affrontato l’ultima e prima interrogazione di latino dell’anno e sono scoppiato in lacrime” ha aggiunto. “Era il primo anno, nessuno conosceva la mia famiglia” ha confessato. Claudio Amendola rivela di aver raccontato una storia ai professori, facendo un ritratto ‘tragico’ della sua famiglia. “Sono scoppiato in lacrime, ho raccontato una famiglia disagiata, con i miei amici che ridevano sotto i banchi perché conoscevano mamma e papà” ha detto. Tra le risa del pubblico, l’attore ha dichiarato di aver presto sei.

Un retroscena davvero esilarante quello rivelato da Claudio Amendola, non trovate?