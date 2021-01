Elisabetta Gregoraci, la disavventura a Dubai: la conduttrice ha ritenuto necessario l’intervento del medico, cos’è successo.

Una cosa è certa: Elisabetta Gregoraci tutto si sarebbe aspettata, tranne che sarebbe stato necessario l’intervento del medico. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Ovviamente, vi diremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, occorre procedere per ordine. In questi ultimi giorni, come raccontato ampiamente anche in un nostro articolo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è partita alla volta di Dubai. A distanza di qualche settimana dalla fine del suo percorso nella casa più spiata d’Italia, la conduttrice calabrese ha deciso di dedicare un po’ di tempo a sé e a suo figlio. E così, come tutti gli altri precedenti, è volata negli Emirati Arabi. Non sappiamo per quanto tempo vi resterà ancora, sia chiaro. Fatto sta che questa sua vacanza sembrerebbe essere davvero speciale ed indimenticabile. Non soltanto perché, come testimoniato dalla diretta interessata, si sta godendo alla grande il suo primogenito, ma anche perché, proprio pochissime ore fa, è stata vittima di un ‘incidente’. Nulla di grave, sia chiaro. Però, come detto anticipatamente, è stato necessario far intervenire anche il medico. Scopriamo insieme perché.

Elisabetta Gregoraci a Dubai, ‘brutta’ disavventura: cos’è successo

Sempre solita ad interagire con i suoi sostenitori, Elisabetta Gregoraci non hai mai perso occasione di poter aggiornare i suoi followers su questa fantastica vacanza che, insieme a suo figlio Nathan Falco, sta vivendo a Dubai. E così tra incantevoli scatti in costume e molto altro ancora, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sa sempre come fa entrare il suo pubblico nelle sue giornate. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, attraverso un post condiviso sul suo canale social ufficiale, la Gregoraci ha raccontato dell’incidente di cui è stata protagonista. Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se vi anticipiamo che, fortunatamente, non è successo nulla di grave. Ecco, ma cos’è esattamente accaduto? Stando a quanto si apprende dal suo racconto su Instagram, sembrerebbe che Elisabetta Gregoraci, per farsi scattare una divertentissima fotografia mentre faceva una verticale, si sia fatta seriamente male. ‘Sotto sopra’, sono proprio queste le parole che la conduttrice calabrese scrive a corredo dello scatto che la ritrae in costume mentre è a testa in giù e i piedi in aria. Una foto ‘innocua’, si può dire. Se non fosse per il fatto che, non sappiamo come, Elisabetta si è fatta male. ‘Risultato della foto: arrivo del medico, abrasione al polpaccio destro, mano incerottata e vari piacevoli taglietti sulla schiena’, ha continuato a scrivere la Gregoraci.

Insomma, una disavventura non da poco, c’è da ammetterlo. Anche perché, come mostrato dalla diretta interessata, è stato necessario anche l’intervento del medico.