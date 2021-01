Il talentuoso e amatissimo Flavio Insinna è un celebre showman, che si è reso protagonista di un gesto davvero commovente e straordinario: resterete senza parole.

Acclamato e amatissimo Flavio Insinna, il celebre e talentuoso showman è un volto tra i più celebri e apprezzati dal pubblico. Classe 1965, diplomato al liceo classico, l’artista si cimenta nel teatro prima di approdare sul grande e piccolo schermo. Felicemente fidanzato con Adriana Riccio, qualche tempo fa ha rivelato di aver avuto la vocazione per l’arma. Gli sarebbe piaciuto entrare a far parte dei Carabinieri e ha anche tentato. Straordinaria è, quindi, la coincidenza per cui si è ritrovato a vestire i panni del Capitano Anceschi nel celebre “Don Matteo”. Flavio Insinna ha anche dimostrato, oltre al suo straordinario talento, di avere un cuore gigante: il gesto commovente e incredibile che vi lascerà senza parole.

Flavio Insinna, il gesto straordinario che vi emozionerà

L’episodio è accaduto alcuni anni fa e ha lasciato un segno indelebile nel cuore del pubblico. Non tutti forse sono a conoscenza del fatto che il talentuoso artista possedeva una barca, a cui aveva dato nome di “Roxana”. Si trattava di un’imbarcazione di quasi quindici metri. Flavio Insinna ha deciso di compiere un gesto commovente, che denota il suo cuore immenso. Ha donato la barca a Medici senza frontiere, per far in modo che potessero utilizzarla per salvare le vite dei profughi, soccorrendoli in mare. Nel 2017, quando ne è tornato in possesso poiché gli è stata restituita data l’impraticabilità della rotta nel mar Egeo, il conduttore e attore non ci ha pensato su due volte. Ha venduto la barca e ha donato in beneficenza l’intera somma, per la Comunità di Sant’Egidio. Un gesto davvero incredibile e commovente, che sottolinea il grande impegno umanitario di Flavio Insinna.

Eravate a conoscenza di questo splendido gesto fatto dall’amatissimo showman? Un retroscena davvero emozionante e sorprendente, siamo certi che sarete d’accordo anche voi.