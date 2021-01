Francesco Oppini è ancora un personaggio seguitissimo dal pubblico del GF Vip, le sue parole per Dayane Mello: “Non so cosa l’abbia fatta scattare”, il commento in diretta.

Francesco Oppini è ancora un personaggio seguitissimo dal pubblico del GF Vip, ancora incredulo per la sua decisione di non continuare la sua avventura nel programma. Il clima, negli ultimi giorni, appare teso nella casa più spiata d’Italia, soprattutto a causa dei vari colpi di scena e scontri verificatisi nel corso dell’ultima puntata. “Non so cosa l’abbia fatta scattare” ha detto Francesco Oppini, a proposito di Dayane Mello. Proprio Dayane ha fatto in queste ore una confessione shoccante sul suo passato, che ha lasciato il pubblico senza parole per la sua drammaticità. La modella e il giovane hanno avuto un bel rapporto quasi fraterno agli inizi del programma, che si è poi trasformato in un gelo reciproco. Scopriamo nel dettaglio cos’ha detto Francesco Oppini.

Francesco Oppini parla di Dayane Mello, ma non solo

L’affascinante giovane ha preso parte alla diretta di CasaChi e ha commentato sia il comportamento di Dayane, sia quanto accaduto tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. A proposito della modella, ha spiegato: “Io ho detto semplicemente che è incoerente, mai lineare e che non era una donna elegante…ha dei modi non elegantissimi”. Francesco ha ribadito la sua opinione a riguardo. “Non so cosa l’abbia fatta scattare, ma io ho visto con Rosalinda lo stesso atteggiamento che ha avuto con me” ha aggiunto, e anche con altre persone all’interno della casa, ha precisato. “Sembra una persona che per forza deve buttare il fango sugli altri per emergere lei” ha aggiunto. Dayane Mello, ricordiamo, si è scontrata spesso con gli altri inquilini della casa, dimostrando di avere un carattere davvero forte e indomito. Francesco Oppini, tuttavia, ha anche confessato di aver parlato con Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea. “Io ho parlato con Natalia ed era molto tranquilla. Lei e Andrea si parlano di tutto. È stato un attacco ingiustificato” ha spiegato, riferendosi a quanto accaduto quanto riportato da Dayane Mello e Giacomo Urtis. “Sono cose indelicate e non mi piacciono” ha dichiarato Francesco Oppini, a proposito di quanto è stato detto nella casa del GF Vip sulla coppia.

E voi, cosa ne pensate delle parole di Francesco? Siete d’accordo o no?