In una sua intervista a ‘Verissimo’, Laura Chiatti si è lasciata andare ad una dolorosa rivelazione: quel momento è stato davvero difficile.

Classe ’82, Laura Chiatti decanta di una carriera alle spalle più che strepitosa. Protagonista indiscussa di numerosi film cinematografici e televisivi, doppiatrice e cantante, la moglie di Marco Bocci è una vera e propria artista a trecentosessanta gradi. Certo, attualmente, non è molto presente sul piccolo schermo. Perché, come raccontato dalla diretta interessata, è una mamma e moglie a tempo pieno. Ma, il successo che, ancora adesso, continua a decantare è davvero clamoroso. D’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Sempre sorridente e con la voglia di far divertire e divertirsi, la bella Chiatti è entrata di diritto nel cuore di tutti gli italiani. Non tutti sanno che però, nonostante si sia sempre mostrata sorridente e felice, l’attrice ha vissuto un momento drammatico all’incirca due anni fa. A raccontarlo, è stata la diretta interessata. Proprio nel corso di una sua intervista a ‘Verissimo’, datata 16 Febbraio 2019, la bella Laura si è lasciata andare ad una vera e propria rivelazione drammatica.

Laura Chiatti, la drammatica rivelazione: un momento molto difficile, cos’è successo

Attivissima sul suo canale social ufficiale, siamo abituati a vedere Laura Chiatti sempre sorridente e gioiosa. Che siano incantevoli scatti fotografici o imperdibili siparietti con suo marito, l’attrice ha sempre mostrato la parte divertente e spensierata di sé. Quello che in pochi sanno è che, come detto precedentemente, circa due anni fa, la bella Chiatti ha vissuto un vero e proprio momento difficile. A svelare ogni cosa, è stata propria la diretta interessata a Silvia Toffanin e al pubblico di ‘Verissimo’. Non sappiamo esattamente cosa sia successo, anche perché la Chiatti non è assolutamente scesa nei dettagli, fatto sta, alcuni anni fa, sua mamma ha avuto un problema di salute. Una rivelazione davvero drammatica, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché, come raccontato dalla diretta interessata, questa spiacevole notizia è arrivata esattamente un mese dopo il problema di salute di Marco Bocci, suo marito. La classica ‘botta di grazia’, quindi. Infatti, come svelato dall’attrice, questi due eventi l’hanno fortemente condizionata. ‘Sono diventata ipocondriaca’, ha detto Laura Chiatti.

Fortunatamente, è andato tutto alla grande. Sia Marco che sua madre si sono ripresi, ma immaginiamo che non sia stato affatto facile per Laura Chiatti.