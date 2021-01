Lotteria Italia 2020 2021: i biglietti vincenti dei premi estratti oggi

Tra poche ore l’attesissima estrazione annuale della Lotteria Italia 2020 2021, abbinata al programma Rai ‘Soliti Ignoti – il ritorno’.

Come tradizione vuole, oggi 6 gennaio ci sarà l’estrazione delle matricole dei biglietti della Lotteria Italia: durante la puntata della trasmissione condotta da Amadeus saranno comunicati i biglietti vincenti i primi premi. Dalle ore 21 di questa sera, sarà l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ad ospitare le operazioni di estrazione. Quest’anno però c’è una novità: non sono previsti solo i consueti premi fino a 5 milioni di euro, ma anche un’estrazione quotidiana di premi i cui vincitori vengono annunciati ogni sera durante la trasmissione “Soliti Ignoti – il ritorno”. Dal 5 ottobre all’11 dicembre, Lotteria Italia ha infatti distribuito ogni giorno 68 premi da 10.000 euro e dal 21 al 25 dicembre 2020 ne ha distribuiti 5 da 20.000 euro, comunicati sempre durante la trasmissione di Rai 1. Grande attesa quindi per la puntata che vedrà molti ospiti, tra cui Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Serena Rossi, Biagio Izzo, Alberto Matano, Laura Chiatti. Il montepremi andrà in beneficenza all’Istituto Spallanzani di Roma.

Lotteria Italia 2020 2021, tutte le categorie dei biglietti fortunati

Per quanto riguarda i biglietti vincenti di prima categoria, questi saranno: il primo premio da 5 milioni di euro; il secondo premio da 2,5 milioni di euro; il terzo premio da 1,5 milioni di euro; il quarto premio da un milione di euro; il quinto premio da 500.000 euro. I 20 biglietti vincenti di seconda categoria da 100000 euro ciascuno saranno comunicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I 180 biglietti di terza categoria hanno un valore di 20mila euro ciascuno. Per richiedere di incassare un’eventuale vincita si hanno a 180 giorni di tempo dalla pubblicazione dei numeri vincenti nel bollettino ufficiale. Scaduto questo termine decade il diritto ad avere il premio. Il biglietto vincente inoltre deve essere ovviamente presentato integro e in originale. Se doveste risultare vincitori della Lotteria Italia, potete richiedere il premio:

presentando di persona il biglietto integro e originale presso l’Ufficio Premi Lotterie Nazionali, Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma;

oppure

inviando una raccomandata A/R col biglietto (a rischio del possessore) presso l’Ufficio Premi Lotterie Nazionali, Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma: necessario sarà indicare le proprie generalità, indirizzo, e modalità di pagamento (assegno circolare o bonifico bancario o postale); ci si dovrà recare col biglietto presso un qualsiasi sportello di Banca Intesa Sanpaolo che invierà il biglietto all’ufficio Premi Lotterie Nazionali per conto del vincitore, al quale sarà rilasciata una ricevuta. Per quanto riguarda la tassazione, ai vincitori vengono accreditate le somme vinte per intero.

Insomma, tutte le informazioni utili ve le abbiamo date: non ci resta che seguire la puntata di questa sera de ‘I Soliti Ignoti-il ritorno’. E, soprattutto, scoprire chi sarà il vincitore. Buona fortuna a tutti!