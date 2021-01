Matrimonio a prima vista Italia è pronto a tornare: la nuova edizione dell’amatissimo programma andrà in onda prossimamente.

Soltanto da qualche mese è terminata la quinta edizione dell’ormai seguitissimo programma Matrimonio a prima vista Italia, un docu-reality che ha riscontrato un successo incredibile. Tale trasmissione porta alle nozze coppie formate da persone che tra di loro non si conoscono, e che dovranno per un periodo di tempo stare insieme, per cercare di capire se son fatti l’uno per l’altra. L’edizione appena terminata ha visto accadimenti mai successi prima, il cast formato dalle coppie Giorgia Pantini e Luca Cantiano, Gianluca Elifani e Sitara Rapisarda, Nicole Soria e Andrea Ghiselli, ha visto uno stravolgimento inaspettato. Come sappiamo, Sitara, ex moglie di Gianluca, si è fidanzata per un breve periodo con Andrea, il quale era stato sposato con Nicole, anche se, fra i due, il legame si è poi spento. Ma colpo di scena, quest’ultima, ha ritrovato l’amore con un protagonista della quarta edizione, Marco Rompietti. Beh, possiamo dire di aver assistito ad un’edizione davvero scoppiettante. Ma sicuramente i fan del programma saranno felici di sapere che Matrimonio a prima vista Italia è pronto a tornare: succederà prossimamente!

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Matrimonio a prima vista Italia, la sesta edizione è pronta: quando andrà in onda

Una notizia che sicuramente renderà estremamente felici i migliaia di fan del seguitissimo programma. A quanto pare, dopo l’altalenante quinta edizione, che ha riscosso un successo considerevole, la sesta stagione è pronta ad allietare i telespettatori. Infatti, come svelato da TvBlog, la nuova edizione andrà in onda a partire dal 19 gennaio, sulla piattaforma streaming Discovery+. Successivamente, arriverà anche su Real Time. I follower del docu-reality saranno certamente felici di questa brillante notizia, dato che l’ultima andata in onda ha conquistato decisamente tutti. La realizzazione delle nuove puntate è proseguita con gran sforzo, data l’emergenza sanitaria che il nostro Paese, e tutto il resto del mondo, sta affrontando. Sarà forse stato il grande apprezzamento della precedente stagione a portare ad una forte ottimizzazione dei tempi, con la realizzazione di due edizioni molto vicine.

E allora, le nuove puntate di Matrimonio a prima vista sono già pronte, l’entusiasmo è alle stelle: chi saranno le nuove coppie? Sembra proprio che anche questa volta ci attenderanno colpi di scena davvero scoppiettanti!