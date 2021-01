Attualmente, Paolo Fox è uno dei personaggi tv più amati, ma sapete quanti anni aveva al suo debutto sul piccolo schermo? Era giovanissimo.

Ammettetelo: chi di voi, ogni mattina, non legge l’oroscopo di Paolo Fox? Ne siamo certi: nessuno! Da anni volto super amato ed apprezzato dal pubblico italiano, l’astrologo decanta di un successo davvero clamoroso. Recentemente, lo abbiamo visto da Mara Venier a ‘Domenica In’ nel corso della prima puntata di questo 2021. Ma, ancora prima di questo, il buon Fox è una delle presenze fisse del cast de ‘Fatti Vostri’. E di ‘Mezzogiorno in famiglia’. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, una carriera davvero memorabile. Ebbene, ma vi siete mai chiesti quanti anni aveva al momento del suo debutto in tv? E, soprattutto, qual è stato proprio la sua prima apparizione sul piccolo schermo? No? Tranquilli, se siete proprio curiosi di saperlo, questo è l’articolo che fa al caso vostro. Vi anticipiamo che, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Paolo Fox era davvero giovanissimo quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Ma scopriamo insieme tutti i dettagli.

Paolo Fox, a quanti anni il suo debutto in tv? Non immaginereste mai

Attualmente, è una delle presenze fisse del piccolo schermo, ma soprattutto delle nostre giornate, Paolo Fox. Eppure, vi siete mai chiesti quanti anni avesse al momento del suo debutto in tv? La sua carriera, come ben sappiamo, decanta numerose partecipazioni ai programmi televisiva ed, addirittura, anche un film cinematografico nel 2014. Ma siete curiosi di sapere quando il buon Fox ha iniziato a farsi conoscere nel mondo dello spettacolo? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che era davvero giovanissimo. Ovvero? Siete proprio curiosi di saperlo? Da quanto si legge, sembrerebbe che Paolo Fox abbia avuto soltanto 21 anni quando si è fatto conoscere ed apprezzare sul piccolo schermo. Era esattamente il 1982 quando Paolo Villaggio, per la prima volta in assoluto, lo ospitava nel suo programma in qualità di astrologo. Da quel momento, poi, il resto è storia.

Conoscevate questo ‘retroscena’? Di tempo ne è passato, da come si può chiaramente comprendere. Eppure, Paolo Fox continua ad essere l’astrologo per eccellenza.