Tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione la crisi è superata? Queste ultime immagini social fanno seriamente sperare: cos’è successo.

Cosa sta succedendo in queste ultime ore a Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta? I due, come raccontato anche in diversi nostri articoli, non sembrerebbero aver trascorso un periodo molto felice. A distanza di diversi anni dallo loro scelta negli studi di Uomini e Donne e poco meno di due anni dalla nascita del piccolo Domenico, sembrerebbe che la famosa ed amata coppia abbia vissuto un momento ‘no’ della loro relazione. Non sappiamo per quale motivo e, soprattutto, cosa li ha spinti ad allontanarsi per un periodo, fatto sta che sembrerebbe proprio che il peggio sia passato. Fino a questo momento, lo ammettiamo, non ne abbiamo la certezza. Anche perché, fino ad adesso, nessuno dei due diretti interessati ha proferito parola. Qualche ora fa, però, entrambi hanno condiviso delle immagini che hanno lasciato poco spazio ai dubbi. La crisi, quindi, è soltanto un ricordo lontano? Noi ce lo auguriamo! Nel frattempo, però, scopriamo insieme queste immagini che fanno ben sperare.

Rosa e Pietro, la crisi è un ricordo lontano? Le ultime..

Non sappiamo esattamente se siano ritornati insieme e se, soprattutto, la crisi è un ricordo lontano, fatto sta che, in queste ultime ore, entrambi hanno pubblicato delle immagini social che fanno sperare. Era accaduto già qualche giorno fa, è vero! Ma adesso, però, sembrerebbe essere stato fatto un piccolo passo in più. Ecco, ma perché? Cosa hanno fatto Rosa e Pietro per far sperare e, soprattutto, sognare i loro fan? Diamoci uno sguardo insieme.

Questa è l’Instagram Stories di Pietro Tartaglione con sottofondo le sue parole. ‘Mamma è ancora a letto. E noi le faremo trovare la colazione’, ha detto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, inquadrando il magnifico piatto appena preparato.

Questa, invece, è l’Instagram Stories di Rosa Perrotta. Insomma, la crisi è un ricordo lontano finalmente? Al momento, non ne abbiamo la conferma. In ogni caso, comunque, ce lo auguriamo vivamente. Anche perché, diciamoci la verità: insieme al piccolo Dodo, Rosa e Pietro formano una famiglia davvero perfetta.