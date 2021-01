La confessione a sorpresa di Giulia Salemi su Pierpaolo ha lasciato tutti spiazzati: sentite cosa ha rivelato nelle ultime ore la concorrente del GF VIP.

L’atmosfera nella Casa del Grande Fratello VIP è sempre più bollente. L’ultima puntata andata in onda ha regalato davvero tantissimi colpi di scena come il durissimo scontro tra Antonella Elia e Samantha De Grenet o la clamorosa decisione di Natalia Paragoni. A far parlare molto è anche il rapporto, o meglio love story, tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Tra i due c’è grande sintonia e sembra esser nato qualcosa di più di una semplice amicizia. Nelle ultime ore Giulia Salemi ha fatto una confessione davvero inaspettata su Pierpaolo Pretelli. Sentite cosa ha detto al suo amico Andrea Zelletta.

GF VIP, confessione a sorpresa: l’ha rivelato poco fa Giulia Salemi, c’entra Pierpaolo

Giulia Salemi nelle ultime ore, nella Casa più spiata d’Italia, ha fatto una confessione a sorpresa che riguarda il suo rapporto con Pierpaolo Pretelli. Durante la scrittura dei buoni propositi per il 2021, la Salemi ha confessato di desiderare la felicità e spera di avere un programma da condurre nell’anno appena iniziato. Andrea Zelletta l’ha stuzzicata: l’italo persiana notevolmente imbarazzata ha confessato di essere quasi innamorata. “Beh, sono in procinto… sono nella strada per… innamorarmi” sono le parole della Salemi che hanno fatto sorridere l’ex tronista.

Successivamente si sono avvicinate Cecilia e Carlotta: l’argomento è caduto su Ariadna Romero, ex di Pierpaolo e madre di suo figlio. A quanto pare, secondo quanto rivelato da una delle due concorrenti, tra i due non c’è più nulla e dunque, Giulia, non deve preoccuparsi. La Salemi ha confidato poi alle sue inquiline di aver conosciuto Ariadna durante alcune feste: ha rivelato di essersi sempre mostrata carina e gentile con lei. Cecilia ha così consolato la giovane concorrente sostenendo che la ex del suo amato non è malevola, potrebbe essere felice per i due e diventare amica.