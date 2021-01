Avete mai visto Serena Rossi da bambina? E’ spuntato uno scatto del passato sui social: tutti gli utenti IG, fan dell’attrice, hanno notato un dettaglio!

Attrice, cantante, conduttrice televisiva e doppiatrice: Serena Rossi è una delle artiste italiane più amate e seguite nel mondo dello spettacolo italiano. Nata a Napoli, nell’agosto dell’85, ha esordito come cantante nel 2002 nel musical C’era una volta…Scugnizzi. L’anno dopo recitava già in Un posto al sole. Da quel momento la sua carriera ha cominciato a brillare ed ad oggi è una delle attrici e cantanti più note d’Italia. Ha fatto cantare tutti prestando la sua voce alla principessa Anna di Frozer; ha inoltre regalato una magnifica interpretazione nel 2019 nel film biografico di Mia Martini Io sono Mia. Brava, bella e con un sorriso davvero incantevole: Serena Rossi è amata e seguita in tutta Italia. Ma voi l’avete mai vista da piccola? C’è uno scatto davvero inedito che sicuramente vi sarete persi…Non perdetevi l’attrice da bambina: il sorriso è uguale ad oggi! Ma…notate anche voi un dettaglio? Ai fan non è sfuggito!

Serena Rossi, spunta un’imperdibile foto da bambina: quel dettaglio lo hanno notato tutti

Serena Rossi molto tempo fa sul suo canale Instagram ha deciso di mostrare a tutti uno scatto di quando era bambina. La famosissima attrice e cantante ha pubblicato una fotografia, davvero vecchia, ed ha scelto come descrizione ‘Mini me’. La sua espressione dolce e solare ed il suo sorriso raggiante non l’hanno affatto lasciata: in questa foto è difficile non riconoscerla! Ecco il post:

I fan non hanno potuto fare a meno di commentare il post: “Sorriso inconfondibile”, “Il sorriso è rimasto uguale”, “Sei rimasta identica”, “Uguale Sereeeee! Il sorriso e’ lo stessooooo!” sono i pensieri degli utenti Instagram. Insomma, tutti hanno notato lo stesso particolare: tra ieri e oggi Serena Rossi non ha affatto perso il suo sorriso contagioso!