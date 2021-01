In una sua recente intervista a ‘Domenica In’, Serena Rossi ha raccontato di quel momento che le ha cambiato la vita: la confessione inedita.

È una delle attrici più amati ed apprezzate che ci sia, Serena Rossi. Giovanissima, ma con una carriera alle spalle davvero incredibile, l’ex volto noto di Un Posto al Sole, famosissima soap opera napoletana, decanta di un successo davvero incredibile. Colonna portante di numerosi film più che fenomenali, la bellissima napoletana è facilmente entrata nel cuore di tutti gli italiani. D’altra parte, ammirando la sua immensa bravura e professionalità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Ecco, ma sapete che c’è stato un particolare momento in cui Serena ha capito di avere stravolto completamente la sua vita? Si, avete letto bene: è proprio così. In una sua recentissima intervista a ‘Domenica In’, l’attrice napoletana ha raccontato a Mara Venier di come un determinato incontro e, quindi, momento abbia fortemente cambiato la sua vita e carriera. A cosa facciamo riferimento esattamente? Scopriamolo insieme.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Serena Rossi, quel momento ha cambiato la sua vita: la confessione in diretta

È una delle protagoniste indiscusse di numerose pellicole cinematografiche e non, Serena Rossi. Eppure, c’è in particolare una che, come raccontato dalla diretta interessata, le ha cambiato letteralmente la vita. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata, come dicevamo precedentemente, proprio la diretta interessata. In una sua recente intervista a ‘Domenica In’, datata Maggio 2020, l’attrice napoletana ha svelato a Mara Venier come recitare nella fiction ‘Io sono Mia’ abbia stravolto la sua carriera. Ed, ovviamente, in meglio. Dopo questa incredibile ed emozionante avventura, la Rossi ha raccontato di aver ricevuto tanti attestati di stima non soltanto dai suoi colleghi, ma anche dal suo pubblico. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Ebbene. Ma com’è nato il tutto? Anche qui, il retroscena è piuttosto ‘curioso’. A Mara Venier, Serena ha raccontato che, in realtà, questo progetto è nato tanti anni fa. Quando, durante la sua partecipazione a Tale e Quale Show, Luca Barbareschi, produttore della fiction, le abbia detto di stare pensando ad un fiction sulla vita di Mia Martini. E di come, qualora il progetto fosse andato in porto, avrebbe voluto che ad interpretare il ruolo della grandissima cantante fosse proprio lei.

Il progetto, come detto prima, si è concretizzato dopo diversi anni da questa proposta. Eppure, è stato un successo incredibile.