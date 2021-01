Ecco gli ospiti de Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia 2021 in onda il 6 gennaio: ci saranno personaggi del mondo dello spettacolo italiano davvero incredibili!

I Soliti Ignoti è uno dei programmi televisivi più seguiti della Rai. Amadeus con il suo show in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 20:35 alle 21:25, fa sempre il piano di ascolti: tiene compagnia agli italiani durante la cena. Sapete quando è andato in onda per la prima volta? La primissima puntata fu trasmessa nel 2007 con la conduzione di Fabrizio Frizzi, si chiamava ‘Identità nascoste’. Con il tempo ha cambiato nome e volti: ad oggi risulta essere il programma più visto di questo inizio 2021, scrive Tv Blog. Sapete che questa sera di 6 gennaio 2021 ci sarà una puntata speciale per i telespettatori di Rai Uno? I soliti ignoti torna in prima serata su Rai 1 con l’appuntamento dedicato all’estrazione dei premi di prima categoria della Lotteria Italia. Alle 20:40 ci sarà I Soliti ignoti con una puntata in diretta: conoscete gli ospiti della serata? Vi sveliamo tutto.

Soliti Ignoti 6 gennaio 2021: gli ospiti della serata Speciale Lotteria Italia

Questa sera di 6 gennaio alle 20:40 andrà in onda una puntata in diretta de I Soliti Ignoti dedicata alla Lotteria Italia. Saranno estratti i biglietti vincenti della storica lotteria nazionale: la serata sarà condotto come di consueto da Amadeus e vedrà la partecipazione di tantissimi personaggi noti. Artisti del mondo dello spettacolo si alterneranno in vesti di concorrenti e ignoti e renderanno la trasmissione super divertente ed unica! Ma chi sono dunque gli ospiti della serata? Su Tv Blog si legge che nello Speciale Lotteria Italia 2021 de I Soliti ignoti ci sarà Paolo Fox, il famoso atrologo italiano e personaggio televisivo. Sarà in studio Elena Sofia Ricci che dal 7 gennaio torna in tv con Che Dio ci Aiuti. Ci saranno anche le splendide donne famose in Italia, Laura Chiatti e Serena Rossi. Insomma, sarà una serata da non perdere!