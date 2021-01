Stefano De Martino, la notizia è appena arrivata: fulmine a ciel sereno

Notizia appena arrivata sul conduttore Stefano De Martino, è un fulmine a ciel sereno: ecco di che cosa si tratta

Stefano De Martino è uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Il napoletano ha iniziato la sua carriera come allievo della scuola di Amici, diventando presto uno dei ballerini professionisti del talent show. De Martino ha poi vestito i panni del presentatore, conducendo Made in Sud, La notte della Taranta, il Festival di Castrocaro (in coppia con l’ex moglie Belen Rodriguez) ed infine Stasera tutto è possibile.

Stefano De Martino, notizia appena arrivata: di cosa si tratta

È appena arrivata una notizia su Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore napoletano, secondo il portale Giornalettismo, sarebbe tornato single. La storia d’amore con Maria Carla Boscono, infatti, sembrerebbe finita. De Martino aveva cercato di recuperare il sorriso dopo la fine della relazione sentimentale con Belen Rodriguez. L’ex ballerino professionista di Amici ha trascorso le festività natalizie a Napoli con la famiglia e il figlio Santiago. Adesso pare sia tornato a Milano.

Chi è Mariacarla Boscono?

L’ex fidanzata di Stefano De Martino nasce a Roma il 20 settembre del 1980 da una famiglia piemontese attiva nel settore dell’imprenditoria e della moda. La ragazza trascorre l’infanzia tra gli Stati Uniti, il Kenya e l’Italia e a soli 16 anni si lancia nella moda. Firma subito un contratto con un’importante agenzia di moda, sia a New York che a Milano. La modella ha esordito nel 1996 a Milano sfilando sulle passerelle più importanti dell’alta moda. Diventa rapidamente una delle top più contese degli anni 2000 e anno dopo anno è protagonista di numerose campagne pubblicitarie mondiali per stilisti e case di moda. Il 2002 è stato l’anno in cui ha raggiunto l’apice del successo, venendo fotografata in più di otto campagne pubblicitarie internazionali e sfilando per oltre settanta case di moda nella sola stagione Autunno/Inverno. Dopo Carla Bruni negli anni novanta, Mariacarla, Eva Riccobono e Bianca Balti sono le tre supermodelle italiane degli anni duemila a essersi imposte nel panorama internazionale della moda. La Boscono ha recitato anche a teatro con “Le serve” di Jean Genet insieme con l’amica Margherita Missoni. Nel gennaio del 2010, invece, ha recitato in “Donne per Shakespeare“. Lo spettacolo è andato in scena al Nuovo Teatro Colosseo di Roma. Nel febbraio 2011 ha partecipato anche alla seconda tappa delle trilogia “Donne per Shakespeare“.