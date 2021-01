Ricoverata in ospedale, Elga Enardu aggiorna i follower su Instagram sulle sue condizioni. Poi, tramite un post, fa un’importante riflessione.

La bellissima Elga Enardu, seguitissima influencer diventata famosa grazie al dating show di Canale 5 Uomini e Donne, aveva comunicato ai suoi affezionatissimi follower di essersi ricoverata in ospedale per fare degli accertamenti: “E’ probabile che io abbia un’appendicite”, aveva dichiarato sul suo profilo Instagram. Fortunatamente, proprio in queste ore, l’ex tronista sarda ha finalmente tranquillizzato i fan annunciando di essere stata dimessa. Lo ha fatto pubblicando delle storie sul suo profilo in cui ringraziava la struttura che l’ha ospitata per il trattamento ricevuto. A questa è seguita la storia, condivisa sempre sul popolare social network, dalla gemella Serena che è andata a prenderla all’uscita dall’ospedale. Felicissima per il buon esito, Elga non ha potuto fare a meno di condividere una sua profonda riflessione su quanto accaduto. Ecco cosa ha scritto.

Elga Enardu, come sta: “Siete il mio esercito”

Il nuovo anno sembrava quindi non essere iniziato nel migliore dei modi quindi per la sorella di Serena. Per fortuna, però, le sue condizioni non si sono rivelate tali da far continuare la sua degenza. Così, più felice che mai di aver superato questo brutto momento, la Enardu ha scritto su Instagram: “2021 mi hai già messo alla prova, ma io sono una guerriera e credimi ti do un consiglio stammi lontano se hai cattive intenzioni, perché ti batterò sempre per lo meno ci proverò con tutta la mia forza , determinazione, l’ amore della mia famiglia che mi aiuterà sempre, le vostre preghiere e il vostro supporto che mi hanno tenuto compagnia in ogni momento. Siete il mio ESERCITO. Grazie di cuore a tutti”. Avendo ricevuto tanto amore e sostegno da parte dei fan, Elga ha voluto ringraziare coloro che le sono stati sempre accanto.

Siamo molto contenti che tutto si sia risolto nel migliore dei modi e le facciamo i migliori auguri.