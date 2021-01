L’amatissima ex vincitrice del GF è incinta: “Il più bel dono!”, l’annuncio da brividi è apparso poco fa su Instagram, ma non è stata lei a comunicarlo.

Di personaggi amati dal pubblico, nella casa del Grande Fratello, ne sono passati tantissimi nel corso degli anni. Ma pochi sono entrati nel cuore dei fan come lei, Federica Lepanto, che ha trionfato nell’edizione numero 14 del reality show di Canale 5. La bellissima salernitana ha conquistato milioni di telespettatori, che hanno creato un gruppo per sostenerla durante il percorso: la famosa “armata Lepanto”. E oggi, a distanza di anni, i fan saranno felici di sapere che la bellissima Federica è in attesa del suo primo bebé! L’annuncio è arrivato attraverso i social, ma in modo ‘particolare’: non è stata infatti la Lepanto la prima a comunicarlo, ma la sua mamma. Sul suo account Instagram, mamma Norma ha pubblicato un meraviglioso scatto in cui bacia il pancione di Federica: “Il più bel dono!”, si legge nella didascalia del post. Guardiamolo insieme!

Federica Lepanto è incinta del suo primo figlio! Solo qualche mese fa, l’amatissima vincitrice del Grande Fratello 14 aveva annunciato di aver ritrovato finalmente l’amore grazie a Cristian. Di lui non sappiamo molto, soltanto che lavora nel campo della sanità, proprio come lei. Ma l’ex gieffina ha deciso di tenere questa relazione lontana dai riflettori e anche la notizia della sua gravidanza non era ancora trapelata dai suoi canali social. A dare la splendida notizia è stata mamma Norma, che qualche ora fa ha condiviso uno scatto da brividi. Uno scatto in cui ringrazia la figlia per il dono più bello che si possa ricevere: diventerà nonna! Ecco il post condiviso su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Norma Sorrentino teacher (@ionorma)

Eh si, dal vestito rosso indossato da Federica si intravede un dolcissimo pancione. Una gioia immensa per l’ex concorrente del GF e per tutti i sostenitori che, nonostante il passare degli anni, non hanno mai smesso di seguire e far sentire il proprio affetto alla Lepanto.

Il post di mamma Norma è stato invaso dai likes e i commenti dei followers, ricchi di cuoricini e messaggi di auguri. Non possiamo che unirci a loro e mandare i nostri migliori auguri di cuore ai futuri genitori Federica e Cristian, a nonna Norma e a tutta la famiglia!